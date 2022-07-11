حزب حاکم ژاپن پس از ترور آبه پیروز مطلق انتخابات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های محلی ژاپن روز دوشنبه اعلام کردند که حزب حاکم و شرکای این حزب در انتخابات مجلس سنا که تنها چند روز پس از ترور «شینزو آبه»، نخست وزیر سابق ژاپن برگزار شد، آرای کافی برای تشکیل یک اکثریت فوق العاده به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ملی، حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) ژاپن و شریک ائتلافی آن با به دست آوردن بیش از ۷۵ کرسی از ۱۲۵ کرسی مجلس علیا، قدرت خود را تقویت کردند.

این احزاب بخشی از اکثریت دو سومی هستند که مایل به اصلاح قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن هستند تا این کشور نقش نظامی خود را در صحنه جهانی تقویت کند. این موضوع هدف دیرینه آبه بود.

حتی قبل از قتل آبه، انتظار می‌رفت حزب لیبرال دموکراسی و کومیتو اکثریت خود را تقویت کنند، اگرچه تعداد نهایی کرسی‌ها برای اینکه مشخص شود که آیا این حمله حمایت از آنها را تقویت کرده یا خیر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر، به ان اچ کی، رسانه رسمی ژاپن گفت: «من فکر می‌کنم مهم است که ما توانستیم انتخابات را کامل کنیم.»

کیشیدا اصرار داشت که انتخابات با وجود این ترور ادامه یابد و گفت: ما هرگز نباید اجازه دهیم که خشونت شنیدن صدای مخالف را سرکوب کند.

در مقابل «کنتا ایزومی»، رهبر حزب اپوزیسیون دموکراتیک مشروطه که پیش بینی می‌شد چندین کرسی را از دست بدهد، با قبول شکست، گفت که واضح است که رأی دهندگان نمی‌خواهند اداره دولت را از حزب لیبرال دموکراسی به ما بسپارند.

در عین حال گفته شده که مشارکت در انتخابات ژاپن کم و تنها ۵۲ درصد بود.