حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به شکست نزدیک شد/ "آبه" بر ماندن در قدرت تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لوموند، بر اساس آخرین نتایج انتخابات مجلس مشاوران ژاپن که امروز یکشنبه برگزار شد، حزب حاکم لیبرال دموکراتیک این کشور با شکست مواجه شده و اکثریت خود را در مجلس از دست خواهد داد.

قابل توجه است که نخست وزیر ژاپن رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور را برعهده دارد.

در همین حال، آبه اعلام کرد که با وجود شکست حزبش در انتخابات از سمت نخست وزیری استعفا نمی کند.

مردم ژاپن از ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی به پای صندوق های رای رفتند تا نیمی از 242 نماینده مجلس سنای این کشور را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، این انتخابات در حالی برگزار شد که محبوبیت آبه در ماه های گذشته به دلیل درگیر بودن چند تن از اعضای کابینه در پرونده های فساد مالی به طور چشمگیری کاهش یافته بود. شدت نارضایتی مردم از این وزیران به حدی بود که دو تن از آنها مجبور به استعفا و یک تن دیگر اقدام به خودکشی کرد.

لازم به ذکر است که حزب لیبرال دموکرات به رهبری آبه تاکنون 47.8 درصد کرسی های مجلس سنا را در اختیار داشت.

مجلس سنای ژاپن که به آن مجلس مشاوران نیز گفته می شود 242 نماینده دارد ؛ نمایندگان مجلس سنا برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند و این درحالی است که نیمی از این نمایندگان باید پس از سه سال مجددا در انتخابات شرکت کنند تا جواز حضور در مجلس سنا را کسب کنند.

بر همین اساس، آخرین دور انتخابات مجلس سنا که 242 نماینده به طور کامل در آن انتخاب شدند در 11 جولای 2004 برگزار شد؛ از همین رو مردم ژاپن امروز برای انتخاب 122نماینده از مجموع نمایندگان این مجلس به پای صندوق های رای رفتند.

جالب توجه است که "ریوتارو هاشیماتو" نخست وزیر پیشین ژاپن در سال 1998میلادی و پس از آنکه تعداد نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات سنا اکثریت را به دست نیاورد، از سمت خود استعفا داد.