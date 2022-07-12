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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

امروز سه شنبه؛

مراسم وداع با «شینزو آبه» در توکیو آغاز شد

مراسم وداع با «شینزو آبه» در توکیو آغاز شد

مراسم وداع با نخست وزیر سابق ژاپن که روز جمعه کشته شد، در معبد «زوجوجی» در توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مراسم تشییع جنازه «شینزو آبه» نخست وزیر سابق ژاپن که روز جمعه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، در معبد بودایی «زوجوجی» در مرکز توکیو در حال برگزاری است.

تنها تعداد محدودی از مردم می‌توانند در مراسم امروز سه شنبه شرکت کنند.

چنانچه کسی خواهان ادای احترام به یاد نخست وزیر سابق است، می‌تواند بعداً در مراسم خداحافظی ویژه ای که بنا بر گزارش‌ها در توکیو و همچنین «شیمونوسکی» زادگاه شینزو آبه، برگزار می‌شود، این کار را انجام دهد. هنوز تاریخ دقیق آن اعلام نشده است.

روز گذشته نیز، مراسم وداع با حضور بستگان، دوستان و همکاران شینزو آبه در این معبد برگزار شد. در مجموع حدود ۲۵۰۰ نفر در مراسم وداع وی شرکت کردند.

شینزو آبه صبح روز جمعه در شهر «نارا» در غرب ژاپن در حین سخنرانی کارزار تبلیغات انتخاباتی خود مورد حمله قرار گرفت. «تتسویا یاماگامی» ۴۱ ساله از پشت به این سیاستمدار نزدیک شد و از فاصله حدوداً ۱۰ متری با استفاده از اسلحه دست ساز خود، دو گلوله به گردن و سینه شینزو شلیک کرد. بنا بر گزارش‌ها، ضارب برای نزدیک به یک سال نقشه ترور نخست وزیر ۶۷ ساله سابق این کشور را طراحی کرده بود.

کد مطلب 5536200

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