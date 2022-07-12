مادر شدن احتمال زنده ماندن بازماندگان سرطان سینه را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، به گفته محققان دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند، میزان بقا در زنان جوان‌تر، زنانی که قبلاً باردار نشده بودند یا مبتلایان به سرطان سینه با گیرنده هورمونی مثبت بدتر نبود.

«ریچارد اندرسون»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که بچه دار شدن بعد از ابتلاء به سرطان سینه تأثیر منفی بر مدت زنده ماندن ندارد و به زنانی که می‌خواهند خانواده خود را پس از درمان سرطان سینه تشکیل دهند و بچه دار شوند، اطمینان می‌دهد.»

بسیاری از سرطان‌های سینه به هورمون‌ها حساس هستند و تصور می‌شود که افزایش سطح هورمون در دوران بارداری ممکن است احتمال بازگشت سرطان سینه را افزایش دهد یا شانس بقا را کاهش دهد. سلول‌های تومور توسط هورمون‌های استروژن و پروژسترون برای رشد تحریک می‌شوند.

محققان داده‌های بیماران را از مرکز رجیستری سرطان اسکاتلند و بانک‌های اطلاعاتی ملی زایمان بررسی کردند. حدود ۵۲۰۰ زن جوان‌تر از ۴۰ سال بین سالهای ۱۹۸۱ و ۲۰۱۷ مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده شدند. حاملگی تا پایان سال ۲۰۱۸ در نظر گرفته شد. مدت بقا نیز تا اواخر سال ۲۰۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

محققان داده‌های ۲۹۰ زن را که پس از تشخیص سرطان سینه تولد زنده داشتند، تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد که بقای کلی آنها در مقایسه با کسانی که پس از تشخیص سرطان سینه زایمان ندارند بیشتر است.

این تیم تحقیقاتی دریافت که مدت بقا در کسانی که بارداری بار اول داشتند، بیشتر بود. زنانی که قبل از ابتلاء به سرطان سینه باردار بودند، میزان بقا مشابهی با زنانی داشتند که بعداً بچه دار شدند یا اصلاً بچه دار نشدند.