آماده باش مراکز درمانی استان مرکزی برای مقابله با سویه جدید کرونا

سید محمد جمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قدرت سرایت پذیری ویروس جدید از نوع BA۵ شش برابر ویروس از نوع ووهان است اگر چه تا الان شدت بیماری بالا نبوده اما با گردش بیماری شدیدتر می‌شود.

وی افزود: استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تزریق واکسن یادآور که ۶ ماه از آخرین تزریق آن گذشته بسیار مؤثر در جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: مادران باردار، افراد دارای فشار خون بالا، دیابتی و سنین بالا باید در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

جمالیان با بیان اینکه بجز واکسن استرازنکا همه واکسن‌ها در مراکز جامع سلامت استان موجود است، بیان کرد: بستری و درمان سرپایی در استان مرکزی روند افزایشی داشته اما خوشبختانه در فوتی افزایش نداشتیم.

وی گفت: به دلیل آلودگی هوا فقط بیمارستان امیرکبیر برای بیماران کرونایی قرار داده شده که بیماران ناشی از آلودگی هوا و بیماران داخلی نیز مراجعه داشته باشند و بخش قلب نیز به بیمارستان امیرالمومنین انتقال داده شده و بخش قلب امیرکبیر نیز به کرونا اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: درمانگاه‌های استان برای مقابله با ویروس جدید در حال آماده‌باش هستند و کلینیک ساعی صبح و عصر فعال است.