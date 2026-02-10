به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران در روز چهارشنبه همزمان با یوم الله ۲۲ بهمن ماه تعطیل است.

در روزهای پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار به صورت تمام وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ و جمعه ۲۴ بهمن ماه به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر به شهروندان خدمات رسانی می‌کنند.

همچنین شهروندان می توانند با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کوتاهترین زمان و با همان کیفیت خرید حضوری تهیه کنند.