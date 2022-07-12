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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۸

رئیس گروه مقابله با بیماری‌های واگیر قزوین خبر داد؛

افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به کرونا در قزوین

افزایش ۲۰ درصدی ابتلا به کرونا در قزوین

قزوین- رئیس گروه مقابله با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: روند شیوع کرونا در قزوین ۲۰ درصد افزایش داشته است.

صفر فیض اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوع بیماری کرونا در قزوین اظهار کرد: روند شیوع ویروس کرونا در سطح استان و حتی کشور به ویژه در طی سه روز اخیر روند افزایشی است.

رئیس گروه مقابله با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: باتوجه به اینکه رنگ بندی وضعیت کرونا هفتگی مشخصی می‌شود، درحال حاضر دو شهرستان در وضعیت زرد و سایر شهرستان‌ها در وضعیت آبی قرار دارند.

وی افزود: روند شیوع بیماری ۲۰ درصد افزایش داشته است به گونه‌ای که ۱۸ نفر از مراجعین دیروز به علت بیماری بستری و در مجموع ۶۷ نفر در بیمارستان بستری هستند.

این مسئول ابراز کرد: درحال حاضر ما وارد پیک هفتم نشده‌ایم و هنوز تا ورود به پیک هفتم زمان داریم که در این فرصت طلایی می‌توانیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، افزایش سطح ایمنی بدن و واکسیناسیون خطرات پیک هفته را کاهش داده و با کمترین خسارت از این دوره عبور کنیم.

وی با بیان اینکه روند افزایش بیماری در برخی استان‌ها ۷۰ درصد است ادامه داد: گردش سرعت شیوع بیماری بالا رفته و لازم است با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون به دنبال کاهش گردش بیماری باشیم.

فیض الهی تصریح کرد: درحال حاضر چالش‌های پیش روی ما در راستای افزایش سرعت گردش مسافرت‌های تابستانی، برگشت زائرین از کشور عربستان با توجه به افزایش روند بیماری در عربستان، محرم و تجمعات عزاداری، اربعین و سفر به کشور عراق که درحال حاضر کانون درگیری کرونا بوده و در نهایت بازگشایی مدارس است.

وی با اشاره به اینکه سرعت گسترش بیماری در تماس با افراد آلوده و حضور در تجمعات افزایش پیدا می‌کند، افزود: شهروندان مطلع باشند که هیچ محدودیتی در تعیین نوع واکسن وجود ندارد و انجام واکسیناسیون مهم‌ترین نکته در پیشگیری و کنترل بیماری است.

این مسئول تصریح کرد: درحال حاضر ۳۰۰ پایگاه جامع سلامت درحال سازماندهی انواع واکسیناسیون هستند و لازم است افراد بالای ۱۸ سال که از آخرین تزریق دوز واکسن خود ۶ ماه گذشته و افراد زیر ۱۸ سال که نوبت اول و دوم واکسیناسیون را دریافت نکردند هرچه سریع‌تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه اطلاع رسانی برای واکسیناسیون باید به خوبی انجام شود گفت: فرصت طلایی دریافت واکسن یک ماه پیش از ورود به پیک هفتم است که سبب می‌شود بتوانیم به خوبی از پیک هفتم با کمترین خسارت عبور کنیم.

کد مطلب 5536449

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