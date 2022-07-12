به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر سهشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: مدرسه بهترین قرارگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری دانشآموزان است که در این راستا اجرای طرح «قاضی در مدرسه» برای آگاهسازی دانشآموزان ضروری به نظر میرسد.
وی با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا دانشآموزان با مدارس فاصله گرفته و تربیت این قشر به عهده خانوادهها گذاشته شد، تصریح کرد: با بازگشایی مجدد مدارس باید این نهاد آموزشی و تربیتی به وظیفه اصلی خود در هدایت اجتماعی دانشآموزان عمل کرده و دانشآموزان با محیط مدرسه و فضای آموزشی انس بیشتری بگیرند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل مسئولیتهای اجتماعی مدارس را یادآور شد و گفت: مسئولان آموزش و پرورش باید با استفاده از ظرفیتهای موجود به منظور ارتقای کارکرد مدارس در کاهش آسیبهای اجتماعی وارد عمل شده و از نقش اصلی مدارس در این راستا غفلت نکنند.
آفاقی جامعهپذیری دانشآموزان را در سایه توجه ویژه اولیای مدارس مهم ارزیابی کرد و افزود: اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به عنوان مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق باید تبیین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نهاد آموزش و پرورش وسیله مهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی به شمار میروند و انتظار میرود که زمینه رشد و توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد.
آفاقی اضافه کرد: دانشآموزان در بهترین سن زندگی خود به مدارس سپرده میشوند که در این راستا جامعهپذیری و همنوایی فرد با ارزشها، هنجارها و نگرشهای گروهی در کسب دانش و مهارتهای اجتماعی لازم بر عهده مدارس است.
وی مدارس را بهترین قرارگاههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و از آمادگی دستگاه قضائی استان برای اجرای طرح «قاضی در مدرسه» به منظور آگاهسازی و آموزشهای حقوقی لازم خبر داد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر کنترل فضای مجازی، اوقات فراغت و تربیت مدرسان در نحوه برخورد و ارتباطگیری با دانشآموزان، از مسئولان آموزش و پرورش استان اردبیل خواست برای بهرهمندی بیشتر دانشآموزان از برنامههای فرهنگی و آموزشی، در تابستان برنامهریزیهای مدونی داشته باشند.
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