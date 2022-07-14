تزریق دز دوم کرونا درجمعیت دانش آموزان و معلمان خوزستانی ناقص است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست شوشتری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به شیوع سویه‌های جدید اومیکرون اظهار کرد: خوزستان تاکنون در وضعیت سفید قرار نگرفته و از ماه‌های اخیر در وضعیت آبی و مطلوب قرار گرفت و از دهم تیرماه امسال شاهد افزایش مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و نمونه‌گیری کووید -۱۹ در سطح استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه نمونه گیری‌های انجام شده گویای افزایش موارد مثبت کرونا هستند، ادامه داد: این شرایط سبب شده تا آمادگی بیشتری برای مقابله با این بیماری باشد و ارائه خدمات به افراد مبتلا و بستری‌ها بیشتر شود.

وی بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برای افرادی که تاکنون به کووید -۱۹ مبتلا نشده‌اند، تاکید و اضافه کرد: این بیماری با سرماخوردگی تفاوت دارد و سبب بروز عوارض جبران ناپذیری از جمله ضعف عضلانی، ضعف‌های درازمدت، صدمه به پانکراس و ابتلاء به دیابت و تأثیر منفی بر همه بخش‌های بدن برای کسانی که توانسته‌اند این بیماری را شکست دهند، خواهد شد.

مشاهده سویه‌های BA۴ و BA۵ در کشور

سرمست با بیان اینکه بیماری در حال جهش‌های مختلف است، افزود: در بهمن و اسفند ماه سال گذشته کشور و خوزستان درگیر اومیکرون BAیک شد، ولی سویه BA۲ وارد کشور نشد اما در حال حاضر سویه‌های اومیکرون BA۴ و BA۵ در جهان شایع شده است.

طبق اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ابتلاء به سویه‌های ۴ و ۵ در کشور مشاهده شده ولی ویروس غالب نیست و جهش غالب بر ایران همان اومیکرونی است که در فصل زمستان با آن درگیر بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به قوی‌تر بودن و قدرت ۱.۵ برابری انتقال این سویه ها گفت: پیش بینی می‌شود این سویه‌ها همانند سویه‌های انگلیسی، هندی، دلتا و… غالب شوند.

وی با بیان اینکه یک نفر مبتلا به اومیکرون BA۴ یا BA۵ سبب ابتلاء ۱۸ نفر دیگر خواهد شد، ادامه داد: در صورتی که یک نفر در خانواده‌ای مبتلا بشود، لازم است همه اعضای خانواده به صورت همزمان همانند نوع اومیکرون قرنطینه شوند تا دیگران را مبتلا نکند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: شدت این سویه کرونا هیچ‌گونه تفاوتی با اومیکرون ندارد و علائم آن خفیف است.

لزوم تکمیل فرآیند واکسیناسیون

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه تعداد مبتلایان کرونایی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز را حدود ۲ هزار نفر و تعداد بستری را حدود ۲۰ نفر اعلام کرد و افزود: در روزهای گذشته این آمار افزایش نداشته و شاهد ثبات نسبی هستیم.

وی همچنین علت کمتر بودن تعداد موارد بستری و تعداد بیماران بستری در بخش‌های آی سی یو را تزریق واکسن دانست و گفت: اگرچه واکسن کرونا به طور کامل جلوی بیماری را نمی‌گیرد اما می‌تواند از ابتلاء جلوگیری کند، یا افراد گرفتار بیماری خفیف می‌شوند و یا در صورت بدحال شدن، خطر مرگ نیز کمتر است.

سرمست در ادامه عامل مرگ‌ومیر کرونایی‌ها در پیک قبلی را بیماری‌های قلبی، دیابت و کلیوی، خودداری از تزریق واکسن و یا تکمیل نکردن فرآیند واکسیناسیون و همچنین سن بالای ۷۰ سال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد موارد فوتی که واکسن زده‌اند یا بیماری نداشتند، کم بود، افزود: به همه مردم توصیه می‌شود نسبت به تزریق واکسن کووید -۱۹، تکمیل فرآیند واکسیناسیون و همچنین دریافت دز چهارم اقدام کنند.

تزریق دز دوم در جمعیت دانش آموزی و معلم‌ها ناقص است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از ماسک، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه همه تلاش خود را برای حفظ ثبات وضعیت بیماری و جلوگیری از مختل شدن زندگی مردم به کار گرفته‌ایم، ادامه داد: صاحبان کسبه باید استفاده از ماسک را فراموش نکنند تا به کووید -۱۹ مبتلا نشوند، ضمن اینکه به‌کارگیری تهویه مناسب تأثیر مهمی در جلوگیری از انتقال بیماری کرونا دارد.

وی از بی توجهی کارمندان نسبت به تزریق واکسن کرونا انتقاد و اضافه کرد: فقط ۳۵ درصد مردم خوزستان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

طبق اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تزریق دز دوم در جمعیت دانش آموزی و معلم‌ها ناقص است و باید والدین نسبت به تکمیل واکسیناسیون فرزندان اقدام کنند تا از تعطیلی مدارس و اُفت تحصیلی آن‌ها جلوگیری شود.

سرمست با بیان اینکه تزریق واکسن و ارائه کارت واکسیناسیون اجباری نیست، گفت: رعایت موارد یاد شده برای مهار بیماری کرونا ضروری است.

به گزارش مهر، تزریق واکسن کرونا همانند واکسن آنفلوانزا سالی یک بار ضرورت دارد و در حال حاضر بزرگسالانی که حداقل ۶ ماه از تزریق سومین مرحله تزریق واکسن آن‌ها گذشته است، می‌توانند برای تزریق دز چهارم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند، ضمن اینکه تزریق دز سوم برای افراد کمتر از ۱۸ سال مانعی ندارد.