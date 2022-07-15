دریافت 10 MB کد مطلب 5538660 https://mehrnews.com/xY5PT ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵ کد مطلب 5538660 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵ آخرین وضعیت جوی کشور به گزارش سازمان هواشناسی ، گرد و خاک و وزش باد شدید در نواحی شرق و جنوب شرق کشور رخ خواهد داد. کپی شد مطالب مرتبط خیزش گرد و خاک در جنوب و غرب تهران/دما کاهش پیدا می کند افزایش دما از شنبه تا اواسط هفته در بیشتر نقاط کشور خیزش گرد و خاک در مناطق شرقی و مرکزی کشور گرما ادامه دارد/ وضعیت جوی کشور تا ۵ روز آینده روند افزایشی دما در اغلب مناطق کشور/ وزش باد شدید و وقوع رگبار برچسبها پیش بینی وضعیت هوا آب و هوا گرد و غبار
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