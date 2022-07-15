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کد مطلب 5538660
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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

آخرین وضعیت جوی کشور

آخرین وضعیت جوی کشور

به گزارش سازمان هواشناسی ، گرد و خاک و وزش باد شدید در نواحی شرق و جنوب شرق کشور رخ خواهد داد.

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