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کد مطلب 5539283
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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه اصلاح قانون انتخابات

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه اصلاح قانون انتخابات

در این فیلم توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده می‌نمایید.

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