دریافت 15 MB کد مطلب 5539283 https://mehrnews.com/xY65C ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴ کد مطلب 5539283 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴ توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه اصلاح قانون انتخابات در این فیلم توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط شورای نگهبان به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی ورود محتوایی نمیکند/ واکنش به تغییر آیتالله جنتی بحثی درباره افزایش تعداد نمایندگان در شورای نگهبان نداشتیم شورای نگهبان بحث ماهیتی درباره تفکیک ساختاری وزارت صمت ندارد طحاننظیف: امروز راه بهشتی ادامه دارد برچسبها هادی طحان نظیف شورای نگهبان قانون انتخابات
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