به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: در آستانه ۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان هستیم که یاد و خاطره همه فقها، حقوقدانان و کسانی که در شورای نگهبان خدمت کردند را، گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که چهارشنبه هفته گذشته مصوبه مجلس مجدداً بررسی و تأیید شد و این لایحه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هشت جلسه در شورای نگهبان به صورت مفصل بررسی شد. متن نهایی آن در حال نگارش در شورای نگهبان است و طی روزهای آینده جهت رفع ایرادات به مجلس ارسال خواهد شد.

شورای نگهبان به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی ورود محتوایی نمی‌کند

طحان نظیف درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تصریح کرد: در مورد ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها شورای نگهبان ورود محتوایی نمی‌کند. شورای نگهبان باید مصوبات را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق دهد. ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی نمی‌شویم و نخبگان و کارشناسان باید این بحث‌ها را دنبال کنند و این موضوع در صلاحیت دولت و مجلس است.

طحان نظیف گفت: دولت در تهیه لوایح و مجلس در تهیه طرح‌ها و تصویب قوانین باید نسبت به استفاده از واژگان فارسی دقت داشته باشند چرا که در غیر این صورت ما طبق قانون موظفیم مصوباتی را که در آن‌ها از واژگان غیرفارسی استفاده شده است، اعاده کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اساسنامه صندوق ملی مسکن توسط شورای نگهبان واجد برخی اشکالات و ابهامات شناخته شد و مجلس باید ایرادات آن را رفع کند.

وی با اشاره به برسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان در یک سال گذشته، ادامه داد: در یک سال گذشته، ۶۰ مصوبه ارسالی را بررسی کردیم که ۱۴ مصوبه در مرحله اول تأیید شدند و ۲۱ مصوبه در مراحل بعد و ۲۵ مصوبه هم در حال اصلاح است. در این مدت ۱۱ اساسنامه هم به شورای نگهبان ارسال شده که ۹ اساسنامه تأیید و ۲ اساسنامه مورد ایراد واقع شده است. در یک سال گذشته، ۱۷۴ نامه از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که توسط فقهای شورای نگهبان بررسی شده است. شورای نگهبان از ۲۶ تیر سال ۱۴۰۰ تا امروز، ۱۳۷ جلسه برای بررسی مصوبات داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص است که شامل قانون گذاری و نظارت است. البته وظیفه نظارت و پیگیری امور به معنای دخالت در امور اجرا نیست و در عین حال، پیگیری و نظارت بر قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.

وی افزود: ارزیابی عملکرد شورای نگهبان بر عهده مردم، نخبگان و رسانه‌ها است. ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می‌دهیم و جلسات متعددی برای بررسی مصوبات مجلس برگزار می‌کنیم. ما باید اطلاع‌رسانی بیشتری از اقدامات شورای نگهبان داشته باشیم تا مردم بیشتر در جریان اقدامات و فرآیندهای کاری شورای نگهبان قرار گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال ابقای آیت‌الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان یا احتمال تغییر در این سطح، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است و رسانه‌ها بهتر است از گمانه‌زنی در این باره خودداری کنند. به زودی این موضوع مشخص می‌شود.

بحثی درباره افزایش تعداد نمایندگان در شورای نگهبان نداشتیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طبق ماده ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حاضر اضافه شود که از سال ۷۰ تاکنون این اقدام صورت نگرفته است. در همین راستا، طرح افزایش تعداد نمایندگان در حال بررسی در کمیسیون شوراهای مجلس است. نظر شما درباره افزایش تعداد نمایندگان چیست چرا که گفته می‌شود این طرح در صورت تصویب در مجلس با ایراد بار مالی مواجه می‌شود، گفت: تاکنون یک نوبت این کار انجام شده و آن هم از طریق لایحه بوده و اساساً این موضوع در قالب طرح نبوده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما رویه دیگری هم در این خصوص نداریم. مثلاً اینکه ببینیم یک بار این موضوع در قالب طرح به شورای نگهبان آمده و این شورا چه مواجه ای با آن داشته است، یعنی اینکه این طرح را واجد بار مالی دانسته است و یا خیر، نداشتیم.

طحان نظیف گفت: با این حال این موضوع هم فعلاً در مجلس تصویب نشده است تا شورای نگهبان بخواهد در این بخش اظهار نظری کند. البته ما هم در شورای نگهبان بحثی در این خصوص نداشتیم که بخواهیم نتیجه آن را به شما اعلام کنیم. باید اجازه داد این طرح تصویب شود و بعد از آن منتظر پاسخ شورای نگهبان باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر دیدگاه شورای نگهبان درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس، گفت: تاکنون یک بار این موضوع انجام شده و آن هم از طریق لایحه بوده است و در قالب طرح چنین اتفاقی رخ نداده است. لذا رویه‌ای در این بخش نداریم که بنده بخواهم بر اساس آن رویه مواردی را مطرح کنم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: مصوبه ساماندهی ثبت نام‌ها برای وزارت کشور لازم الاجرا است. البته دولت قبل به مصوبه عمل نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین مصوبه بوده و خواهد بود.

وی تاکید کرد: اگرچه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد، اما ما طبق آمار و ارقام معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت و تعداد ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کاهش یافت.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی درباره اظهار نظر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه برخی اعضای شورای نگهبان به دلیل کهولت سن در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: علت عدم حضور فقهای شورای نگهبان در برخی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمانی برگزاری جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است.

طحان نظیف تاکید کرد: جلسات شورای نگهبان با حضور همه اعضا برگزار می‌شود و به ندرت پیش می‌آید که حتی یک نفر از اعضا هم در جلسات غیبت داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چرا در سامانه نظرات شورای نگهبان مشروح مذاکرات منتشر نشده است، گفت: انتشار مشروح مذاکرات فرآیندی را می‌طلبد. پیاده‌سازی و مطابقت زمان می‌برد و ما همزمان در حال انتشار مشروح مذاکرات سال‌های قبل هستیم.

وی ادامه داد: همچنین دوستان ما در حال انتشار استدلال‌ها هستند. برای مثال اگر در خصوص بحث شفافیت قوا همین حالا به سامانه مراجعه کنید، استدلال‌ها را خواهید دید.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که راه ارتباط نخبگان با شورای نگهبان چیست، گفت: به غیر از اعضا که نامه و درخواست دریافت می‌کنند، پژوهشکده شورای نگهبان ارتباط مستمری با نخبگان دارد. البته صلاحیت شورای نگهبان این است که هرگاه مغایرت با شرع و قانون اساسی وجود داشت، اعلام نظر کند.