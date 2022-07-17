لزوم استفاده از ماسک در مکان های سرپوشیده

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی شامگاه شنبه در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا که در استانداری زنجان برگزار شد، گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، مدارس و دانشگاهها حضوری است.
وی اظهار کرد: فرصت خوبی داریم تا از رسیدن به نقطه نامطلوب کرونا پیشگیری کنیم.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، به ایجاد زمینه واکسیناسیون اصناف استان زنجان تاکید کرد و گفت: در خصوص ادامه فعالیت تالارها و اماکن ورزشی و غیره منوط به تغییر شرایط کرونا و روند بیماری است.
رفیعی تاکید کرد: در راستای فعال شدن این مراکز تصمیمات جدید ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در مراکز سرپوشیده باید دستورالعملهای بهداشتی (استفاده از ماسک) رعایت شود تا روند انتقال و شیوع بیماری کرونا کاهش پیدا کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، با بیان اینکه رنگبندی کرونا وجود دارد ولی در خصوص نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی متناسب با شرایط تصمیمگیری خواهد شد، افزود: نحوه مواجهه با رنگبندی کرونایی و پروتکلهای بهداشتی ابلاغ شده که باید اعلام و مانند پیکهای گذشته قرار است مدیریت هوشمند کرونا اجرا شود.
رفیعی تاکید کرد: نباید معیشت مردم، اقتصاد، کسب و کار و آموزش، ارائه خدمات به مردم دچار مشکل شود اما در مدیریت هوشمند متناسب با شرایط کرونا برخوردهای لازم صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه مردم باید واکسن دُز یادآور کرونا را دریافت کنند تا ایمنی لازم در برابر ویروس کرونا ایجاد شود، ابراز کرد: اطلاعرسانی اصحاب رسانه در خصوص مزایای دریافت واکسن کرونا مورد تاکید است.
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