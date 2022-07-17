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کد مطلب 5540115
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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۰

تغییر ادبیات رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران

تغییر ادبیات رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران

تغییر لحن جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران را در این فیلم مشاهده می کنید.

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