دریافت 10 MB کد مطلب 5540115 https://mehrnews.com/xY6rB ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۰ کد مطلب 5540115 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۰ تغییر ادبیات رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران تغییر لحن جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط محور مذاکرات بایدن با سران امارات، مصر، اردن و قطر احتمال عزل بایدن درصورت ناکامی دموکراتها در انتخابات میاندوره ای هو شدن دونالد ترامپ در آریزونا بایدن باز هم احتمال زوال عقلش را قوت داد «بایدن» عربستان را ترک کرد آمریکا به طور مستقیم مسئول درد و رنج ملت یمن است گاف بایدن در فراموش کردن مسیر خروج از سخنرانی برچسبها جو بایدن سفر جوبایدن رئیسجمهور ایالات متحده امریکا عربستان سعودی
نظر شما