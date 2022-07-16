احتمال عزل بایدن درصورت ناکامی دموکراتها در انتخابات میاندوره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه آمریکایی از احتمال عزل جو بایدن رئیس جمهور این کشور در صورت شکست دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره که قرار است ماه نوامبر آینده برگزار شود، خبر داد.
بر اساس این گزارش، مجله نیوزویک اعلام کرد: در صورتی که حزب بایدن سیطره بر دو مجلس را از دست دهد، این امر ممکن است به عزل وی منجر شود ضمن اینکه برخی از جمهوریخواهان پیش از این اشاره کرده بودند که اکثریت اعضای این حزب در این مسیر اقدام خواهند کرد.
به نوشته نیوزویک، دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره که طی آن سیاستمداران بر سر کسب کرسی های مجلس نمایندگان و مجلس سنا رقابت خواهند کرد، با ناکامی بزرگی مواجه خواهند شد.
نیوزویک همچنین افزود که اقدامات برای عزل بایدن نیازمند آرای اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و دو سوم آرای اعضای مجلس سنا است.
این در حالی است که جوبایدن رئیس جمهور آمریکا مدتی است که با انجام حرکات و رفتارهایی خارج از عرف سوژه رسانهها و مورد انتقاد طرفداران خود شده است.
گافها، لغزشهای زبانی، و حرکات نامعمول رئیسجمهور آمریکا به امری معمول در فضای سیاست بینالملل تبدیل شده، اما «تاکر کارلِسن»، مجری مشهور شبکه فاکسنیوز میگوید جو بایدن مواد و قرصهای تقویتکننده شناختی (حافظه و هوشیاری) مصرف میکند تا این گافها به فاجعهای تمام عیار تبدیل نشوند.
وی با استناد به اظهارات افراد نزدیک به رئیسجمهور آمریکا افزود: جو بایدن در کارزار انتخاباتی ریاستجمهوری ۲۰۲۰، برای افزایش عملکرد بهتر در مقابل جمعیتها و انظار عمومی، قرص و مواد مصرف میکرد.
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