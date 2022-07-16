محور مذاکرات بایدن با سران امارات، مصر، اردن و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی اردن (پترا) از اعلام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر عزم واشنگتن برای کمک ۱.۴۵ میلیارد دلاری در سال به اردن بین سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۹ در دیدارش با عبدالله دوم شاه اردن در عربستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار بر استحکام روابط دوستانه و راهبردی بین ایالات متحده و اردن تاکید کردند.

پترا افزود: دو طرف همچنین نسبت به تداوم تلاش‌ها برای تحقق صلح عادلانه و جامع بین فلسطینی‌ها و اسرائیل براساس راهکار دو دولت متعهد گردیدند.

از سوی دیگر، کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در جده عربستان بر تداوم تلاش برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و تعمیق همکاری امنیتی نظامی به عنوان دو متحد خارج از ناتو تاکید کرد.

همچنین طبق بیانیه مشترک آمریکا و امارات، جو بایدن و محمد بن زائد رئیس امارات متحده عربی در دیدار با یکدیگر پیرامون چالش‌های منطقه‌ای و بین المللی به تبادل نظر پرداختند.

این بیانیه می‌افزاید: بایدن بر پایبندی به دفاع از امارات مقابل اقدامات تروریستی و خصمانه تاکید کرد و بن زائد از ایالات متحده به عنوان شریک امنیتی اساسی برای امارات یاد کرد.

در بیانیه مشترک آمریکا و مصر هم آمده است که جو بایدن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در دیدار با یکدیگر بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در لیبی طی نزدیکترین زمان ممکن تاکید کردند.

طبق این بیانیه، بایدن بر حمایت واشنگتن از امنیت مصر در حوزه آب و تدوین سازوکار دیپلماتیک پیرامون سد النهضه اتیوپی تاکید کرد.