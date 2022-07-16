«بایدن» عربستان را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در پایان سفر منطقه ای خود به غرب آسیا، شهر جده واقع در عربستان را ترک کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان یک سفر ۲ روزه، عربستان سعودی را ترک کرد. امیر منطقه مکه در فرودگاه ملک عبدالعزیز در شهر جده، جو بایدن را در بدرقه کرد.

بایدن در چارچوب سفر خود به عرب آسیا در خلال ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه از سرزمین های اشغالی٬ رام الله و عربستان سعودی بازدید و با مقامات آن ها دیدار کرد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ۲۲ تیر ماه (چهارشنبه هفته گذشته) با سفر به سرزمین های اشغالی با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

جو بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تل آویو سفر کرد.

پس از فرود هواپیمای «اِیر فُرس وان» و خروج «بایدن» از آن، مراسم استقبال از وی با حضور «یائیر لاپید» نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی و «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین این رژیم آغاز شد.

«جو بایدن»در مراسم استقال در سخنانی گفت: با اسرائیل در تلاش برای تقویت سامانه‌ های دفاعی از جمله سامانه گنبد آهنین و نیز سیستم لیزری خواهیم بود. در این سفر، پیرامون حمایت همیشگی خود از راه حل تشکیل دو کشور بحث و تبادل نظر خواهیم کرد. ما به دنبال صلح هستیم و اجازه تکرار اشتباهات گذشته را نمی‌ دهیم! روابط عمیقی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. برای صلح و ثبات در منطقه تلاش می کنیم!

المیادین پس از اتمام سخنان جو بایدن در خبری فوری اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مراسم استقبال در فرودگاه بن گوریون حتی یک کلمه هم به موضوع ایران اشاره نکرد.

وی سپس از این سفر از فرودگاه بن گورین به عربستان پرواز کرد و در شهر جده در نشست موسوم به امنیت و توسعه با مقامات برخی از کشورهای عربی دیدار کرد.