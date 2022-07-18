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کد مطلب 5540964
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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳

علی دایی:

وقت کافی برای کمک به تیم ملی نبود

وقت کافی برای کمک به تیم ملی نبود

علی دایی بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گفت: همه باید اختلافات را در تیم ملی کنار بگذاریم و کمک کنیم.

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