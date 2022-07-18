دریافت 10 MB کد مطلب 5540964 https://mehrnews.com/xY6MV ۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳ کد مطلب 5540964 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۱۳ علی دایی: وقت کافی برای کمک به تیم ملی نبود علی دایی بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گفت: همه باید اختلافات را در تیم ملی کنار بگذاریم و کمک کنیم. کپی شد مطالب مرتبط «علی دایی» نه گفت؛ اسکوچیچ ابقا شد/فشار برای قلعه نویی جواب نداد اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ماند/رفت و برگشت مرد کروات نشست کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای سرمربی تیم ملی برچسبها علی دایی تیم ملی فوتبال ایران فوتبال فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
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