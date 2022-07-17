«علی دایی» نه گفت؛ اسکوچیچ ابقا شد/فشار برای قلعه نویی جواب نداد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از دو هفته پرحاشیه برای تصمیم گیری درباره سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تصمیم به ابقای دراگان اسکوچیچ در غیر منتظره ترین حالت ممکن گرفت.

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از تصمیمی که در جلسه هفته گذشته خود مبنی بر برکناری دراگان اسکوچیچ گرفت با پیشنهاد میرشاد ماجدی و دیگر اعضای هیأت رئیسه بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای در این خصوص امضا کنند به صحبت‌های اسکوچیچ گوش دادند.

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون و حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از این جلسه با چند تن دیگر از اعضای هیأت رئیسه جلسه‌ای غیر علنی را برگزار می‌کند که در آنجا مشخص می‌شود با وجود معرفی امیر قلعه نویی و جواد نکونام تنها با علی دایی مذاکره خود را ادامه دهند تا او بار دیگر هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد.

از این رو تماس‌های متوالی و مستمر با علی دایی گرفته می‌شود تا او نظر خود را عوض کند و جانشینی دراگان اسکوچیچ را بپذیرد. با این حال دایی در تماس‌های چند باره‌ای که از سوی مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و حتی نهادهای بالادستی با او گرفته می‌شود به هیچ وجه راضی به پذیرش این پیشنهاد نمی‌شود.

مسئولان فدراسیون فوتبال از علی دایی خواستند تا شروط خود را ارائه دهد اما او باز هم حاضر نمی‌شود موضوعی را اعلام کند تا اینگونه به هرگونه رایزنی برای بازگشت دایی به جایگاه سرمربی تیم ملی ایران پایان دهد.

پس از اطلاع وزارت ورزش از مخالفت دایی با این درخواست، پیشنهاداتی همچون امیر قلعه نویی و جواد نکونام روی میز ماجدی قرار می‌گیرد اما مخالفت حداکثری با حضور آنها مانع از هرگونه تصمیم در این خصوص می‌شود.

موضوعی که یکی از تصمیم گیرندگان ارشد فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، تأیید کرد تا ابقای اسکوچیچ با «نه» علی دایی رابطه مستقیم پیدا کند.

ماجدی که با پوشیدن پیراهن استقلال تهران شایعات درباره موافقت با حضور قلعه نویی را قوت داده بود با حضور او مخالفت می‌کند. ضمن اینکه حضور او مخالفان جدی در بین اعضای هیأت رئیسه داشت تا بحث حضور این مربی نیز منتفی شود. جواد نکونام نیز با کمترین موافق نتوانست راهی به صحبت‌های جدی اعضای هیأت رئیسه پیدا کند.

موضوع مورد بررسی در جلسه هیأت رئیسه، مباحث قانونی مربوط به قرارداد با اسکوچیچ بود که باید اعضای هیأت رئیسه به طور کامل با آن موافقت می‌کردند که این امر نیز پس از پاسخ منفی علی دایی باعث شک تنی چند از آنها شد تا در نهایت تصمیم بگیرند رأی به ابقای اسکوچیچ دهند.

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