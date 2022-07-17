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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۰

افشای جزئیات جلسه هیئت رئیسه؛

«علی دایی» نه گفت؛ اسکوچیچ ابقا شد/فشار برای قلعه نویی جواب نداد

«علی دایی» نه گفت؛ اسکوچیچ ابقا شد/فشار برای قلعه نویی جواب نداد

پاسخ منفی علی دایی ابقای دراگان اسکوچیچ را برای ادامه مسیر با تیم ملی فوتبال ایران به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از دو هفته پرحاشیه برای تصمیم گیری درباره سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تصمیم به ابقای دراگان اسکوچیچ در غیر منتظره ترین حالت ممکن گرفت.

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از تصمیمی که در جلسه هفته گذشته خود مبنی بر برکناری دراگان اسکوچیچ گرفت با پیشنهاد میرشاد ماجدی و دیگر اعضای هیأت رئیسه بدون اینکه صورت‌جلسه‌ای در این خصوص امضا کنند به صحبت‌های اسکوچیچ گوش دادند.

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون و حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از این جلسه با چند تن دیگر از اعضای هیأت رئیسه جلسه‌ای غیر علنی را برگزار می‌کند که در آنجا مشخص می‌شود با وجود معرفی امیر قلعه نویی و جواد نکونام تنها با علی دایی مذاکره خود را ادامه دهند تا او بار دیگر هدایت تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد.

از این رو تماس‌های متوالی و مستمر با علی دایی گرفته می‌شود تا او نظر خود را عوض کند و جانشینی دراگان اسکوچیچ را بپذیرد. با این حال دایی در تماس‌های چند باره‌ای که از سوی مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و حتی نهادهای بالادستی با او گرفته می‌شود به هیچ وجه راضی به پذیرش این پیشنهاد نمی‌شود.

«علی دایی» نه گفت؛ اسکوچیچ ابقا شد/فشار برای قلعه نویی جواب نداد

مسئولان فدراسیون فوتبال از علی دایی خواستند تا شروط خود را ارائه دهد اما او باز هم حاضر نمی‌شود موضوعی را اعلام کند تا اینگونه به هرگونه رایزنی برای بازگشت دایی به جایگاه سرمربی تیم ملی ایران پایان دهد.

پس از اطلاع وزارت ورزش از مخالفت دایی با این درخواست، پیشنهاداتی همچون امیر قلعه نویی و جواد نکونام روی میز ماجدی قرار می‌گیرد اما مخالفت حداکثری با حضور آنها مانع از هرگونه تصمیم در این خصوص می‌شود.

موضوعی که یکی از تصمیم گیرندگان ارشد فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، تأیید کرد تا ابقای اسکوچیچ با «نه» علی دایی رابطه مستقیم پیدا کند.

ماجدی که با پوشیدن پیراهن استقلال تهران شایعات درباره موافقت با حضور قلعه نویی را قوت داده بود با حضور او مخالفت می‌کند. ضمن اینکه حضور او مخالفان جدی در بین اعضای هیأت رئیسه داشت تا بحث حضور این مربی نیز منتفی شود. جواد نکونام نیز با کمترین موافق نتوانست راهی به صحبت‌های جدی اعضای هیأت رئیسه پیدا کند.

موضوع مورد بررسی در جلسه هیأت رئیسه، مباحث قانونی مربوط به قرارداد با اسکوچیچ بود که باید اعضای هیأت رئیسه به طور کامل با آن موافقت می‌کردند که این امر نیز پس از پاسخ منفی علی دایی باعث شک تنی چند از آنها شد تا در نهایت تصمیم بگیرند رأی به ابقای اسکوچیچ دهند.

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کد مطلب 5540684
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • مخمد IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      بابازیکنان حداقلی بایدادامه بده،
    • احسان IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 1
      پاسخ
      با سلام لطفاً گزارش تصاویر تمرین باشگاه استقلال هم بزارین داخل خبراتون ممنون
    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 1
      پاسخ
      یه تمرین ده خوب استخدام کنند کافیه کنار اسکوچچ
    • DE ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      8 0
      پاسخ
      با اخبار سرکاریو بازی با اسم علی دایی،فشارهرچی توهینو تخریب بود روی دوش بنده خدا علی دایی بود،بلبشوفدراسیونوتیم ملی رفته بودتوحاشیه تخریبو له کردن علی دایی شده بود برنامه هدفممد اصلی،تنها فشار روی قلعه نوییو نکونام این بودکه چمدونای سفر قطرو بسته بودن ،زحمت باز کردنش افتاد رو دوششون
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 2
      پاسخ
      بیچاره قلعه نوعی چقدر التماس کرده بود تا آبروی تیم ملی را ببرد
    • Lion IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      5 0
      پاسخ
      معلوم بود تو این شرایط حساس و فرصت کم هیچ مربی ایرانی زیر بار این مسئولیت سنگین نمیره ، مربی خارجی خوب هم پول زیادی میخواد و معلومم نبود موفق میشه یا نه ، پس چرا این بحث راه انداختن معلوم نیست
    • R IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      5 0
      پاسخ
      بنظر من بجای این کارها حمایت کامل از تیم ملی فوتبال انجام بشود تا بهترین نتیجه حاصل شود.
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 0
      پاسخ
      آفرین بر دایی کدام مربی می تونه در عرض کمتر از چهار ماه تیم ملی را برای مسابقات جهانی آماده کنه آن هم بدون هیچ مسابقه ای وهزاران مشکل پست مهم نیست منزلت شخصیت مهمه بفدماید ...
    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      23 5
      پاسخ
      مرد فقط دایی کاشکی برای ریاست جمهوری کاندید میشدی
    • مردم IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      13 1
      پاسخ
      هیات رییسه احمق و بازیچه دست دولتیها. اول چاه رو میکندید بعد منارو میدزدیدید . اول مربی جانشین پیدا میکردید بعد ساز عزل اسکوچیچ رو میزدید.
    • گل زاده IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 2
      پاسخ
      چه مرگتنو بزارید اسکوچیچ کارش رو ادامه بده دیگه
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      9 0
      پاسخ
      دایی باید احمق باش در این وضعیت بخواد سرمربی تیم ملی بشه
    • حمید TR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 2
      پاسخ
      حالا که اسکوچیچ به حق ابقا شده. خدا کنه برای جلوگیری از دو دستگی و توطئه دوباره، طارمی از تیم ملی برکنار بشه...
    • بهرام تیموری IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      4 0
      پاسخ
      چنين اتفاقات عجيبی فقط اینجا میتونه بیوفته . عزل مربی بدلیل ناکارآمدی و انتصاب مجدد همان مربی !!!
    • کیومرث US ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      4 0
      پاسخ
      یه نفر داخلی که فحش خورش خوب باشه و اهل فدراسیون و یه عده معلوالحال از فحاشی بهش لذت ببرند انتخاب کنید بعنوان سر مربی، شما که نه امیدی به صعود از گروه دارید، و نه پولشه دارید که سرمربی کلاس بالای خارجی بیارید .... یکی مثل یحیی بیارید تا لااقل خودتونو خوشحال کنید با فحاشی ...
    • ناشناس IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      13 9
      پاسخ
      خیلی مضحکه قلعه نویی که دانشش در حد فوتبال علی اصغریه، کاندیدا کردند، چه بر سر این مملکت آورده دلال جماعت آورده این یارو رو میخام به زور کنند سرمربی تیم ملی، تصورش هم خنده داره قلعه نویی نیمکت تیم ملی جام جهانی خخخخخخخخخخ
    • مجید IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      12 1
      پاسخ
      زشتی کار برای طارمی بقیه علیه مربی تیم ملی حرف زدن اصلا بازیکن تو هیچ شرایطی نباید در مورد مسایل دیگر صحبت کند
    • بهروز US ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      12 3
      پاسخ
      عاقلانه ترین تصمیم گرفته شد-متشکرم
    • ایرانی IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 3
      پاسخ
      فقط سلطان علی دایی با یک حرکت سنجیده کیش ومات کرد فدراسیون رو
    • ایرج میرزا بچه دولاب IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      13 2
      پاسخ
      علی دایی یکبار دیگر با منش پهلوانی آبرو ایران را خرید!خیلی ها ژست طیب و آقا تختی رو میگیرند ولی در بزنگاه فقط به منافع خود فکر میکنند.
    • IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      9 0
      پاسخ
      بهتر بود اون کمیته به اصطلاح فنی قبل این هما جار و جنجال با هیئت رئیسه مشورت می‌کرد این نمونه کوچکی از نوع حکمرانی و مدیریت مملکت ماست شاید نحوه کار فدراسیون تو این فقره نمونه بازی از تصمیمات در سطح کلان توسط دولت مردان ماست از ماست که بر ماست
    • ناصر شرفی IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      14 4
      پاسخ
      مردانگی رو باید از آقای دایی شهریار فوتبال ایران یاد گرفت زنده باد ایران وایرانی
    • حمید IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      6 1
      پاسخ
      کسانیکه چنین تصمیم احمقانه ای گرفتند خاینین به مردم هستند و قطعا مردم آنها را نخواهند بخشید.
    • مهدی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      8 1
      پاسخ
      خدایش من یه جمله میخوام بگم صادقانه جواب بدین هرکدوم از ما جای اسکوچیچ بودیم توی کشور دیگه باما این رفتار میشد دقیقا چه حالی داشتیم به خدا بیمعرفتی که مربی با اون وضعیت تیم گرفت حالا اومد تا اینجا بهش بگن برو خودت بزارجای اون انسان!
    • طهمورث IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      14 1
      پاسخ
      درودبرشرفت شهریارورزش ایران شیرمادرحلالت که زیربارجیره خواری دست نشاندگان نمیشوی مستدام و با عزت باقی باشی
    • علی IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 7
      پاسخ
      اینا دیگه کین؟؟ چقدر بایدنادن باشند با اسکوچیچ که دربدترین شرایط تین راگرفته وبه راحتی صعودکرده را برمیدارن!!! با علی دایی که درمربی گری هیچ دستاوردی به غیر سروصدا وداد زدن نداره!! چندسال بدون تیم مانده! درمقدماتی جام جهاتی تیم راحذف کرده،!! به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب میکنند!! یعنی...
    • اکبر IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      5 0
      پاسخ
      آفرین به علی دایی عزیز که دراین برهه قبول نکرد که سرمربی شود و آفرین بر کسانی که با ابقای اسکوچیچ ثابت کردند قانون ندارند و پشت کسی که برای تیم ما زحمت کشیده ایستادند درود بر همگی به امید اتحاد و همدلی تیم ملی ویورش به سمت رقبا و پیروزی شیر بچه های ایرانی
    • رکگو IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 6
      پاسخ
      به یاد دوران دادکان افتادم که فقط ۳نفر فارس زبون تو تیم ملی بود حتی تدارکات و..
    • حسینی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 9
      پاسخ
      علی دایی به اندازه یک .... نمی فهمد
    • کاردان IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      خاک تو سرتان که با اعصاب مردم بازی کردید
    • ح یعقوبی IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      8 0
      پاسخ
      علی دایی، اسطوره‌ی جوانمردی فوتبال و همه‌ی ورزش ایران که تشنه قدرت به هر شکل آن نبودی اما امیدوارم نخست اسکوچیچ سرمربی فعلی تیم ملی در تورنمنت مهم جام جهانی با تیم نتیجه درخشانی بگیرد و سپس در پایان جام جهانی، علی دایی در آرامش کامل سکان رهبری تیم ملی فوتبال را برای جام جهانی آینده بگیرد.
    • الناز حمیدی IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      11 2
      پاسخ
      درود بر جهان پهلوان دایی که با قبول نکردن مسؤولیت سرمربی گری تیم ملی فوتبال ایران ، از آقای اسکوچیچ بزرگ حمایت کردن و باعث ابقای این مربی بزرگ شدن و پوزه کمیته فنی رو به خاک مالیدن ، زنده باد زنده باد اسکوچیچ بزرگ و درود بر جهان پهلوان دایی .
    • دهقان IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      4 0
      پاسخ
      خب این مسخره بازی ها چه معنایی داشت؟ شب اخراج= روز ابقا دیووووونه خوووونه راه انداختین تو کشور😏😏
    • عباس IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      افرین به علی اقا کسی که دوبار باشما سلام علیک کنه همه چی دستش میاد شماها دتبال قربانی بودین تاخشک شدنه دریاچه ارومیه روهم گردنش بندازین نشد
    • IT ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      عجب نخبه هایی داریم ما تو ایران واقعا جای اینها در جهان خالیه!!!! حتما کلی هم حق جلسه و کمیسیون برا این یک هفته جلساتشون گرفتند که بعد از کلی بی راهه و توهین و هدر دادن وقت و انرزی برسند سر نقطه اول، البته الان با شرایطی بدتر خسته نباشید پهلوان!!
    • عیسی ریسی نیکشهر IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام به نظرم فدراسیون بهترین کاری در تاریخ انجام داده برای فوتبال ایران نگه داشتن مربی تیم ملی آقای اسکوچیچ بود شناس داره این مربی وشگفتی ساز میکنه در حام جهانی ان شاالله بهترین نتیجه تاریخ جام جهانی میگیره با ستارگان فوتبال فعلی
    • IR ۰۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 1
      پاسخ
      سیستم ثبت نظراتتون کاملا سلیقه ای و مزخرف است. گاهی فحش به نظام چاپ می‌شود ولی نقد به خودتان چاپ نمی‌شود.
    • علی IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      7 0
      پاسخ
      مرد، سلطان، استوره و... فقط خودت علی دایی نخواست از دسترنج یکی دیگه خودش رو بکشه بالا چون همینطوریش هم اون بالابالاهاست مرحبا مرحبا مرحبا
    • فرهاد IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 1
      پاسخ
      کاری به آبی و قرمز ندارم.... قلعه نوعی در این موقعیت!؟!؟!!!؟؟؟.....فکر کن.. خاک عالم چند چندین با خودتون
    • ناشناس IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بعد از بازی با اروگوئه دیگه خیلی دیره برا تغییر کادر ملی با سه باخت فجیع از جام جهانی بر میگردیم
    • رضا IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 3
      پاسخ
      فقط امیرقلعه نوعی مربی کاربلد ایران است شک نکنید امسال گل گهر قهرمان لیگ است همان سال قبل هم نگذاشتند والا قهرمان میشد دایی درحد تیم لیگ برتر است خدا را شکر نیامد
    • رضا IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 5
      پاسخ
      فقط امیرقلعه نوعی مربی کاربلد ایران است شک نکنید امسال گل گهر قهرمان لیگ است همان سال قبل هم نگذاشتند والا قهرمان میشد دایی درحد تیم لیگ برتر است خدا را شکر نیامد
    • حسن IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      تو این شرایط حالا دیگه نیاز به آقای دایی هست باید قبول کنن.
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 3
      پاسخ
      میخواین اون یکذره اعتباری که فوتبال ایران داره رو با آوردن قلعه نوعی ونکونام خدشه دار کنین چقدر دایی عاقلانه رفتار کرد
    • ناشناس IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      در بازی دوم ایران در جام جهانی مربی کله پا میشه البته نه برا تخریب بلکه برا تذهیب. دایی قلعه نوعی نه گفتن بلدن!
    • امیر IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 1
      پاسخ
      علی دایی بازی کنن موفق و عالی بود ولی در کسوت مربی گری هیچگاه درخششی نداشت و بنا نیست کسی که بازکن خوب بوده مربی خوبی هم باشه
    • صادق CA ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      1 1
      پاسخ
      مرده قلعه نوعی می ارزه به اسکوچیچییچ هییت ریسه خاین همه شأن باید برکنار و محاکمه شوند مطوین باشید اسکو نهایتا تا دوهفته دیگه رفتنی است چون نظام وحاکمیت هم رای به رفتنش داده
    • سیدبهمن هاشمی IR ۰۲:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      علی آقا سلطان قلب ها
    • شاهین IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سلام زنده بادپهلوان علی دایی

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