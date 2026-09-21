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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

تصاویری از تشرف آیت الله شبیری زنجانی به حرم بانوی کرامت

تصاویری از تشرف آیت الله شبیری زنجانی به حرم بانوی کرامت

قم- تصاویری از تشرف آیت الله شبیری زنجانی به حرم بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را ببینید.

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کد مطلب 6953375
مهدی بخشی سورکی

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