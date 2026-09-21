https://mehrnews.com/x3d73D ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷ کد مطلب 6953375 استانها قم استانها قم ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷ تصاویری از تشرف آیت الله شبیری زنجانی به حرم بانوی کرامت قم- تصاویری از تشرف آیت الله شبیری زنجانی به حرم بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها را ببینید. دریافت 14 MB کد مطلب 6953375 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط پیام تسلیت دفتر تبلیغات اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله شبیری زنجانی تعطیلی دروس حوزه علمیه استان زنجان در پی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی پیام تسلیت عراقچی در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی روایت پدر آیت الله شبیری زنجانی از آثار منع زکات و قحطی زنجان قالیباف ارتحال آیتالله شبیری زنجانی را تسلیت گفت دروس حوزه علمیه قم در پی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی تعطیل شد آیتالله شبیری زنجانی دار فانی را وداع گفت برچسبها قم حرم حضرت فاطمه معصومه(س) آیت الله شبیری زنجانی
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