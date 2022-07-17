نشست کمیته فنی و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که هنوز تکلیف سرمربی تیم ملی برای حضور در جام جهانی مشخص نشده است، اعضای هیأت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه در نشست مشترکی شرکت کردند.

در این نشست که به میزبانی مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود، انتخاب سرمربی تیم ملی مهمترین محور صحبت‌ها و تصمیم گیری هاست. کمیته فنی فدراسیون فوتبال پیش از این صلاحیت فنی دراگان اسکوچیچ را رد کرده بود اما هیأت رئیسه تصمیم نهایی را به روزهای آینده موکول کرده بود.

در شرایطی که عنوان شده بود فدراسیون فوتبال چند گزینه داخلی را برای هدایت تیم ملی در نظر دارد، علی اصغر مدیرروستا یکی از اعضای کمیته فنی قبل از ورود به جلسه تاکید کرد علی دایی تنها گزینه ایرانی است که او هم درخواست فدراسیون را رد کرده است.