دریافت 14 MB کد مطلب 5541469 https://mehrnews.com/xY6Zd ۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۲ کد مطلب 5541469 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۲ همخوانی کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری تصاویری از همخوانی کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری روز عید غدیر را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط موکب های مردمی جشن عید غدیر خم در شیراز اعلام جزئیات برگزاری جشن غدیر در ۱۷ استان کشور برپایی شهربازی ۱۰ کیلومتری در مراسم عید غدیر ۵ روز مانده تا برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری استقبال ۳ میلیونی از مهمونی ۱۰ کیلومتری جشنهای مردمی عید غدیر خم در همدان بازی و شادی کودکان در جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری استقبال از پرچم حرم مطهر امیر المومنین علی (ع) در خیابان های رشت مهمونی ۱۰ کیلومتری به مناسبت عید سعید غدیرخم-۳ خاطره یک روز فراموش نشدنی مهمانهای کوچک/مهمانسرای رضوی؛غرق در شادی و نشاط کودکان مهمونی ۱۰ کیلومتری عیدغدیرخم از قاب مهر جزئیات جشن بزرگ ۱۰ کیلومتری چگونه در مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر شرکت کنیم؟ / ایستگاه های اتوبوس و مترو نزدیک به مسیر مهمونی طبخ و توزیع ۱۴ هزار غذای گرم در عید غدیر خم همدان اطلاعیه شماره ۲ ستاد مردمی برگزاری مهمونی۱۰ کیلومتری نمایش میدانی غدیر خم در کازرون برگزار شد برچسبها مهمونی کیلومتری غدیرخم عید سعید غدیرخم شهر تهران عید غدیر 1401
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