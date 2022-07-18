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کد مطلب 5541469
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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۴۲

همخوانی کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری

همخوانی کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری

تصاویری از همخوانی کودکان در مهمونی ۱۰ کیلومتری روز عید غدیر را مشاهده می‌کنید.

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