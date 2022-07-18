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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۱۶

رییس پلیس راهور تهران اعلام کرد

استقبال ۳ میلیونی از مهمونی ۱۰ کیلومتری

استقبال ۳ میلیونی از مهمونی ۱۰ کیلومتری

استقبال کم نظیر از مراسم مهمونی ۱۰ کیلومتری، به گفته سردار حمیدی به جمعیت ۳میلیونی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در گفتگو با شبکه خبر اعلام کرد: ۳ میلیون نفر جمعیت در مراسم جشن مهمونی ۱۰ کیلومتری حضور دارند.

هم اکنون نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر، عوامل انتظامی شهرداری تهران بزرگ، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، راهنمایی و رانندگی در حال خدمت رسانی به مهمانان حاضر در مسیر ۱۰ کیلومتری از چهارراه ولیعصر تا چهار راه پارک وی هستند.

حاضران در مسیر با سربندهای منقش به ذکر یا امیرالمومنین (ع) که به پیشانی و یا بازو بسته اند در حال طی کردن مسیر معین شده هستند.

عید غدیر که به عید الله اکبر مشهور است، از والاترین و ارزشمندترین اعیاد اسلامی به شمار می‌رود، عیدی که هیچ روزی در طول سال فرخنده‌‏تر و مبارک‏‌تر از آن نزد شیعیان وجود ندارد. شیعیان و مسلمانان هر ساله در ایام عید قربان تا غدیر خود را برای برگزاری هر چه بهتر مراسم و جشن‌های روز عید غدیر آماده می‌کنند و در این روز برای اطعام به نیازمندان برنامه‌ریزی می‌کنند، چرا که اطعام و ضیافت در این روز بسیار سفارش شده است.

امروز و به مناسبت عید غدیر، هیئات مذهبی، مساجد، گروه‌های جهادی، گروه‌های خدماتی و گروه‌های سرود همزمان با روز عید غدیر خم اقدام به برگزاری مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر در مسیر چهارراه پارک‌وی تا چهارراه ولیعصر (عج) کردند تا در این روز خجسته با برگزاری برنامه‌های مختلف شاد پیوند «نبوت» و «امامت» را در نقطه اوج خود یعنی روز غدیر جشن بگیرند؛ اتفاقی زیبا که تداعی کننده پیاده روی اربعین بود. مردم تهران امروز نشان دادند که غدیر گره محکمی برای رشته دیانت و تکمیل رسالت است.

گزارش خبرنگاران مهر از مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر را در اینجا بخوانید.

کد مطلب 5541460

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
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      مهمونی ده کیلومتری افتضاح و بی برنامه و شلوغ.کم مونده بود توی مترو چند نفر خفه شن
      • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
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        اولین سال برگزاری بود إن شاءالله سال‌های بعد بهتر میشه
    • DE ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      0 0
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      آره خیلی شلوغ بود ، ولی آخه چرا دروغ ؟ ۳ میلیون نفر ؟! طول مسیر ۱۰ کیلومتر با اغماض متوسط عرض خیابان ولی عصر که توسط شرکت کنندگان اشغال شده باشد ۲۰ متر باشد ، مساحت دویست هزار متر مربع اگر در هر متر مربع ۴ نفر حضور داشته باشد ، حداکثر ۸۰۰ هزار نفر !!! چرا خودتان را مسخره مردم می کنید ؟!!!!
      • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
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        تا کور شود هر آنکه نتواند دید.

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