امنیت اجتماعی مردم خط قرمز پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی در مراسم صبحگاه عمومی پلیس کرمانشاه اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌های فراجا حفظ امنیت شهروندان و برخورد قاطعانه با افرادی است که قصد هنجارشکنی و ایجاد اخلال در نظم عمومی را دارند.

وی با تاکید بر اینکه هدف پلیس رضایتمندی اقشار مختلف مردم و احساس امنیت و آرامش است، گفت: برای این کار با خدای خود عهد بسته‌ایم که ذره‌ای در احقاق حقوق مظلومان کوتاه نیامده و بیشتر از توانمان تلاش کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این میان استان کرمانشاه هرگز مامن خوبی برای مجرمان و افراد خلافکار نبوده و در سال‌های اخیر نیز بارها به آنها ثابت شده که اگر بخواهند رفتاری در راستای ناامن سازی انجام دهند قاطعانه‌ترین برخوردها با آنها صورت می‌گیرد.

سلمانی خاطرنشان کرد: نمونه‌ای از اهتمام پلیس برای برقراری نظم و امنیت هفته گذشته با دستگیری چند باند حرفه‌ای سرقت که یکی از این باندها در خلال سرقت مرتکب قتل شده بودند، به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: در همین راستا لازم است به صورت ویژه از پلیس آگاهی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه و مأموران کلانتری ۲۴ الهیه که توانستند در مأموریت‌های جداگانه با دستگیری سارقان حرفه‌ای و مسلح اقتدار خود را نشان دهند، قدردانی کنم.

سلمانی امنیت مردم را خط قرمز پلیس عنوان کرد و گفت: هرکس بخواهد از این خط عبور کند حتی اگر کیلومترها نیز از این دیار فاصله بگیرد در نهایت تسلیم قانون خواهند شد و به مجازات عملشان می‌رسند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از تلاش‌های مأموران پلیس در برقراری امنیت در خلال سفر رئیس جمهور به استان نیز قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این سفر هم برای استان و هم مجموعه انتظامی کرمانشاه باعث خیر و برکت شود.

وی اضافه کرد: در هفته گذشته شاهد افزایش سوانح رانندگی درون و برون شهری بودیم که در این خصوص لازم است مسئولان پلیس راه و راهور استان کرمانشاه با انجام برنامه ریزی‌های دقیق‌تر در راستای کاهش سوانح و تلفات اقدام کنند.

سلمانی با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و افراد جانباخته، از مدیران و کارکنان انتظامی استان کرمانشاه خواست تا مثل گذشته شیوه نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی را به خوبی رعایت کنند.