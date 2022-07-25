سفر پلوسی به تایوان فاجعه بار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر سابق استرالیا معتقد است سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اقدامی فاجعه آمیز خواهد بود.

«پل کیتینگ» روز دوشنبه « نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را به دلیل برنامه ریزی برای هدایت یک هیئت آمریکایی به تایوان در ماه آینده به هدف انتقاد قرار داد. این سیاستمدار استرالیایی هشدار داد که سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان می تواند پیامدی فاجعه بار را متوجه امنیت منطقه و جهان کند.

به استناد گزارش رسانه‌های استرالیایی، نخست وزیر سابق این کشور طی بیانیه‌ای پلوسی را یک شخصیت رتبه سوم سیاسی در آمریکا معرفی کرد و گفت که وی علیرغم توصیه مقامات دولت بایدن قصد انجام این سفر را دارد.

کینینگ افزود که تصور یک اقدام بی پروا و تحریک آمیزتر بسیار سخت است.

رئیس سابق حزب کارگر استرالیا ادامه داد: در طیف سیاسی، هیچیک از ناظران روابط چین و تایوان تردید ندارند که سفر رئیس کنگره آمریکا می تواند به خصومت‌های نظامی منجر شود.