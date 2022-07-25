عربستان یک کشتی دیگر یمنی را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شرکت نفت یمن اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی در ادامه کارشکنی‌ها و اقدامات خصمانه خود، یک فروند کشتی یمنی حامل بیش از ۳۱ هزار تن بنزین که به مقصد بندر الحدیده در حرکت بود را توقیف کرد.

با توقیف این کشتی، شمار کشتی‌ها توقیف شده توسط ائتلاف متجاوز سعودی به ۵ فروند رسید.

این اقدام ائتلاف متجاوز سعودی در حالی صورت می‌گیرد که تمام کشتی‌های توقیف شده دارای مجوز از سازمان ملل متحد هستند و در حال حاضر نیز آتش بس در یمن جریان دارد.

چندی پیش هم ائتلاف متجاوز سعودی یک نفتکش دیگر یمنی را با ظرفیت مشتقات نفتی بالغ بر ۲۹ هزار تن، توقیف کرده بود. یمن در ۷ سال اخیر به دلیل محاصره همه جانبه ائتلاف متجاوز سعودی با کمبود شدید مواد سوختی، غذایی و تجهیزات پزشکی مواجه است.

عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس ۲۰۱۵ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. جنگ‌افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به شهادت و زخمی شدن صدها هزار یمنی و آوارگی ۴ میلیون نفر منجر شده است.

تجاوز نظامی عربستان همچنین بیش از ۸۵ درصد زیرساخت‌های یمن را تخریب و این کشور با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، یمن دچار بدترین بحران انسانی در جهان است. هم اکنون ۸۰ درصد از جمعیت ۲۹ میلیون نفری یمن برای ادامه زندگی به کمک نیاز دارند.