تعداد بیماران کرونایی بستری در استان بوشهر به ۹۸ نفر رسید

حسن ملکی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته گذشته ۵۱ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۴۰ نفر نیز با حال خوب ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۹۸ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند که ۱۶ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بوده و پنج نفر در وضعیت حاد بیماری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر از فوت یک بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: یک آقای ۸۶ ساله باسابقه بیماری قلبی و عروقی به دلیل ابتلاء به کرونا در استان بوشهر جان خود را از دست داد.

وی تعداد کل جانباختگان کرونا در استان بوشهر را دو هزار و ۱۸۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۶ هزار و ۶۹۲ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.