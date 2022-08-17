به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «خداحافظ سالار» روایتی از زندگی شهید حسین همدانی نوشته حمید حسام که نسخه مکتوب آن توسط نشر ۲۷ بعثت منتشر شده، با همکاری نشر صاد و خبرگزاری مهر به صورتی رایگان عرضه شده است.

این کتاب شرح خاطرات پروانه چراغ نوروزی همسر شهید سرلشکر حسین همدانی است و از سال ۱۳۹۰ شروع می‌شود که در آن زمان، شهید همدانی خانواده خود را در اوج بحران سوریه که دمشق در آستانه سقوط بود، آگاهانه به دمشق می‌برد و پس از بازگشت به ایران زمانی که سوریه امن و بحران سقوط دمشق کم می‌شود، خانم چراغ نوروزی شروع به نوشتن خاطرات کودکی خود می‌کند و به این صورت است که این کتاب با تکنیک بازگشت به گذشته به دهه ۴۰ بر می‌گردد.

«خداحافظ سالار» روایتی از زندگی شهید همدانی که پر است از حادثه، مجروحیت، گمنامی و کارهای بزرگی که ناشناخته مانده است. بخشی از این کتاب به خاطراتو نقش هید همدانی در تأسیس سه لشکر سپاه در سال‌های دفاع مقدس و مأموریت‌های متعددی از جمله حضور وی در آفریقا و نهایتاً دفاع از حرم اهل بیت در سوریه می‌پردازد. همه اینها در کنار شنیدنی‌های قصه حرم و مقابله با تکفیری‌ها در این کتاب جمع شده است.

کتاب صوتی «خداحافظ سالار» با صدای صفا آقاجانی توسط نشر صاد منتشر و در اپلیکیشن کتابخوانی هم‌خوان عرضه شده است. این‌کتاب صوتی از طریق نشانی http://link.saadpub.ir/khabarsalar در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.