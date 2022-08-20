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کد مطلب 5567400
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۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۲۶

اقامه نماز توسط شهید سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال

اقامه نماز توسط شهید سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال

فیلمی از لحظه اقامه نماز توسط شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال سوریه را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      7 1
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      خدا ما را بیامرزد ایشان که سعادت ابدی نصیبشان شد البته بهتره بگیم با مجاهدت و سختی سالیان دراز بدست آورد نوش جانش
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      4 1
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      سجده به درگاه خداوند متعال بعد از پیروزی شیرین است
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      5 1
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      دلتنگیم. خوشا به سعادتش. همنشینی با اهل بیت عصمت و طهارت مزد مردان بی ادعاست.
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      1 1
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      ایشالا ماهم به آرزوی شهادت میرسیم خدایا همه ما هم با اباعبدالله محشوربفرما آمین خدابیامرزتت سردار مرد واقعی هرکس آرزوی شهادت داشت شهیدشد آی خدا شکر
    • حمیدرضا AE ۰۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      1 1
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      سلام سردار وفادار عمری ست در حسرت خوبی هایتان در دنیا سرگردانم ، هنوز نتوانستم اندکی از خوبیهایتان را جبران نمایم ، شرمنده ام
    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
      0 0
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      روح تان شاد امیدوارم در ادامه راه تون پایدار باشیم

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