دریافت 14 MB کد مطلب 5567400 https://mehrnews.com/xYkNr ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۲۶ کد مطلب 5567400 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۲۶ اقامه نماز توسط شهید سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال فیلمی از لحظه اقامه نماز توسط شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال سوریه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مبارزه علیه آپارتاید اسرائیل بخشی از جریان مقاومت است عزاداری بر پیکر شهیدی که هنگام برپایی موکب در شلمچه پیدا شد پیامی که محمود اسکندری برای صدّام فرستاد و دنیا آن را شنید! پیام قاطع حاج قاسم به براندازان نظام مسیر مقاومت متعلق به ائمه است؛ چمران و حاج قاسم سالک این راهند/چمران نامی برای کودکان لبنانی صوتی شنیده نشده از سردار حجازی؛ بسیج بزرگترین ضرورت برای کشور است ماجرای حضور رهبرانقلاب در خانه شهید ژاپنی روایت عملیات تاسوعا درسوریه/وقتی تکتیراندازهای دشمن شکار میکردند حاجقاسم با لبخند گفت از قبل برایت آمادهباش زده بودم! برچسبها قاسم سلیمانی البوکمال سوریه جبهه مقاومت اقامه نماز
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