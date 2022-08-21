واردات خودرو در ازای صادرات ۷۰ میلیون دلاری فرش دستباف

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران در نشست خبری از افتتاح بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران از ۳۱ خرداد تا ۶ شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی خبر داد و گفت: در دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه برگزار نشد و امسال پس از دو دوره توقف طولانی و رکود برگزار می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش در ادامه با اشاره به شایعه اهدا فرش بافته شده از طلا به رئیس جمهور روسیه آن را تکذیب کرد و گفت: اصلاً هدیه‌ای در کار نبوده و آن فرش که با دقت و ظرافت بافته شده در نمایشگاه فرش دستباف به نمایش گذاشته خواهد شد و همه می‌توانند آن را ببیند و در همین خصوص باید بگویم اگر از منظر هنری نگاه کنیم فرش ایران طلاست.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وجود رقبای خارجی در این عرصه و گرفتن بازارهای جهانی گفت: فرش دستباف ایران یک کالای سرمایه ایست و ما هنوز در این زمینه بی رقیب هستیم. و با توجه به اینکه فرش دستباف ایرانی پس از ۱۰۰ هم که از بافتش بگذرد باز هم زیباست، تمرکز ما بر تولید فرش هنری است.

رئیس مرکز ملی فرش در خصوص میزان تولید، اشتغالزایی و صادرات فرش دستباف گفت: در سال گذشته حدود ۳۵ هزار شغل جدید در حوزه فرش ایجاد کردیم و از ابتدای امسال تا پایان تیرماه یک میلیون متر مربع فرش بافته شده است اما در خصوص صادرات نمی‌توانیم آمار دقیق بدهیم چرا که ما با صادرات پنهان در این حوزه روبرو هستیم اما این نوید را می‌دهم که صادرات فرش در مقایسه با سال‌های گذشته افزایشی بوده است.

رافع در خصوص مشکل تعهدات ارزی و بحث صادرات افزود: در ادوار مختلف فرش ایران پس از نفت دومین محصولی است که از طرف رؤسای جمهور آمریکا تحریم شده است و علیرغم محدودیت‌ها و مشکلات در تلاشیم تا مدت زمان رفع تعهدات ارزی را به ۳۶ ماه برسانیم. در دولت سیزدهم تلاش می‌شود تا مشکل صادرکنندگان فرش رفع شود و به این منظور رئیس سازمان توسعه تجارت مأمور شده است تا پیگیری‌های لازم برای ۳۶ ماهه شدن رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش دستباف را انجام دهد.

وی بیان کرد: صادرات فرش دستباف به لحاظ وزنی تغییر نکرده اما به لحاظ ارزشی آمار صادرات کاهش نشان می‌دهد و همانطور که اشاره شد بخشی از این مسأله ناشی از مشکلات رفع تعهد ارزی و کم اظهاری صادرکنندگان در گمرک است.‌

رافع همچنین اظهار کرد: هر صادرکننده فرش دستباف که ۷۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند به ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این موضوع در آئین‌نامه واردات خودرو نیز قید شده است.

رئیس مرکز ملی فرش در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص بیمه بافندگان گفت: در حال حاضر حدود ۲ میلیون بافنده در کشور وجود دارند که ۲۳۰ هزار نفر از آنها بیمه هستند و در تلاشیم تا با امضای تفاهم نامه‌هایی در این خصوص آمار بیمه شدگان را افزایش دهیم.