سیاست خارجی متوازن راهبرد روابط خارجی دولت سیزدهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: این هفته یادآور تلاش ایثارگرانه، همت جهادی و خدمات خالصانه شهیدان والامقام رجایی، باهنر و سایر شهدایی است که در راه عدالت خواهی، محرومیت زدایی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی در آتش خشم و کینه مزدوران داخلی و حامیان خارجی آنها سوختند و نام و آوازه شأن در تقویم پرافتخار کشورمان ماندگار شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تلاقی هفته دولت با ماه محرم را یادآور حقانیت راه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تحریم‌های ظالمانه دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم با تاکید بر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، بی اعتنا به نظام سلطه و اقدامات ضد انسانی و تحریم‌های ظالمانه توانسته است با اتکاء به قدرت لایزال الهی، برخوردار از حمایت ملت مقاوم و وفادار به انقلاب اسلامی و در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، شتابان در مسیر رشد و بالندگی ایران اسلامی قدم بردارد.

وی، سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند با اقصی نقاط دنیا را، راهبرد روابط خارجی دولت سیزدهم توصیف کرد.

صفوی با تاکید بر این‌که وزارت‌امور خارجه تمام توان خود را برای فراهم کردن زمینه‌های موفقیت این راهبرد به‌کار گرفته است، گفت: افزایش قابل‌توجه صادرات نفت خام و پایداری آن، افزایش حدود ۵۰ درصدی تجارت خارجی، تسهیل تجارت فرامرزی و حمایت مستمر از آن، افزایش تجارت با کشورهای همسایه، توجه به تسهیل فرایند کاری گمرکات و بهبود شرایط بازارچه‌های مرزی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، افزایش همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها در اقصی نقاط دنیا، برگزاری بیش‌از ۱۵ کمیسیون مشترک اقتصادی از ابتدای دوره دولت سیزدهم تا کنون، رشد ۳۹ درصدی حجم ترانزیت و فعال‌سازی کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، آغاز پروسه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، افزایش همکاری با اتحادیه اقتصادی بریکس، سوآپ انرژی، حذف دلار از مراودات تجاری ایران و روسیه، نهایی‌سازی پیمان تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا، حمایت از بین‌المللی شدن فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و حمایت همه‌جانبه از صادرات محصولات این شرکت‌ها، ارتقا تعاملات اقتصادی استان‌ها با همتایان خارجی و بسیاری موارد دیگر را ازجمله اقدامات و دستاوردهای دولت مردمی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ذکر کرد.