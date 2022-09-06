آمریکا روسیه را در فهرست حامیان تروریست قرار نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمریکا، دولت روسیه را به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه نخواهد کرد زیرا «پیامدهای ناخواسته» این اقدام می‌تواند به منافع اوکراین و متحدان آمریکا در سراسر جهان آسیب وارد کند.

یک روز پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که فدراسیون روسیه را در فهرست حامیان تروریسم در کنار کوبا، کره شمالی، ایران و سوریه قرار نمی‌دهد، حال ژان پیر در کنفرانس مطبوعاتی روزانه کاخ سفید اعلام کرد که افزودن نام روسیه به فهرست تروریستی آمریکا ممکن نیست و مؤثرترین یا قوی‌ترین راه پاسخگو کردن روسیه است.

به گفته سخنگوی کاخ سفید، تا کنون چندین کارشناس بشردوستانه و سازمان‌های غیردولتی هشدار داده‌اند که قرار دادن نام روسیه در فهرست حامیان تروریسم دولتی، بر تلاش‌ها برای ارائه کمک به اوکراین و دیگر کشورهای منطقه «تأثیر جدی» خواهد گذاشت.

ژان پیر هشدار داد که معرفی کردن روسیه به عنوان دولت حامی تروریسم، «ائتلاف چندجانبه بی‌سابقه‌ای» را که بایدن در حمایت از کیف و علیه تهاجم روسیه تشکیل داده است، تضعیف می‌کند.

دبیر مطبوعاتی کاخ سفید توضیح داد که ایالات متحده قبلاً اقدامات شدیدی را بر مسکو تحمیل کرده است که با تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهایی که حامی تروریسم شناخته می‌شوند، تقریباً مشابه است.

سخنگوی کاخ سفید در این ارتباط گفت: ما با استفاده از ابزارهای بیشتر برای پاسخگویی روسیه در مورد جنگ علیه اوکراین اقدام خواهیم کرد.

پیش از این، مسکو به واشنگتن هشدار داده بود که اگر روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم معرفی شود، روابط دوجانبه به نقطه بی‌بازگشت می‌رسد و این روابط احتمالاً کاملاً قطع می‌شود.

الکساندر دارچیف رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه در این ارتباط گفت: اگر سنای آمریکا طرح‌هایی را برای معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم تصویب کند، این اقدام بدان معنا خواهد بود که واشنگتن از نقطه بدون بازگشت عبور کرده است.

روز گذشته نیز منابع رسانه‌ای غربی از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا خبر دادند، جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا در جریان یک نشست با سوال خبرنگاری با موضوع تلاش‌ها به منظور تروریستی خواندن روسیه مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک خبرنگار از بایدن سوال کرد که آیا آمریکا باید روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین، به عنوان «دولت حامی تروریسم» به رسمیت بشناسد؟ و رئیس‌جمهور آمریکا که دولتش از زمان آغاز بحران اوکراین تحریم‌های بی سابقه‌علیه روسیه اعمال و به دیگر کشورها برای انزوای مسکو فشارهای زیادی وارد کرده است، به سوال خبرنگار اینطور جواب داد: «نه»

جواب کوتاه و مخالفت رئیس‌جمهور آمریکابا تروریستی شناختن روسیه در شرایطی انجام شده که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به همراه برخی دیگر از چهره‌های شناخته شده کنگره خواستار انجام چنین کاری شده بودند.