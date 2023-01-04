تسلط روسیه در شرق اوکراین برای آغاز مذاکرات را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «کارین ژان پیر»، سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری هفتگی خود باقی ماندن مناطق تحت سلطه روسیه در اوکراین را به عنوان مبنایی برای گفتگوهای صلح با روسیه رد کرد و موضع آمریکا را بر مبنای موقعیت جغرافیایی کشورها در سازمان ملل اعلام کرد.

ژان پیر گفت: «ما بارها و بارها گفته ایم که هیچ چیز در مورد اوکراین، بدون اوکراین ممکن نیست. همه ما از صلح عادلانه حمایت می‌کنیم. این چیزی است که همه ما از آن حمایت خواهیم کرد.»

سخنگوی کاخ سفید گفت: «هنگامی که ما در مورد صلح عادلانه صحبت می‌کنیم، باید اصول حاکمیت و تمامیت ارضی سازمان ملل را در نظر بگیریم.» او خاطرنشان کرد: «سخت است که باور کنیم که روسیه برای دیپلماسی با حسن نیت آماده است، در حالی که آنها مناطقی از اوکراین را تحت اشغال خود دارند.» سخنگوی جو بایدن افزود: «ایالات متحده وظیفه خود می بیند که به حمایت از اوکراین در میدان نبرد ادامه دهد تا آنها در بهترین موقعیت قرار گیرند.»

پیشتر «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، دفتر ریاست جمهوری روسیه گفته بود که هرگونه صلح برای اوکراین باید به واقعیت‌های جدید توجه کند و بپذرد که چهار منطقه جدید بخشی از روسیه هستند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با تاکید بر اینکه اگر اوکراین واقعیت الحاق چهار منطقه جدید به خاک روسیه را در نظر نگیرد، باز هم، هیچ طرح صلحی از سوی اوکراین قابل پذیرش نخواهد بود، افزود: «هر طرحی که این شرایط در آن لحاظ نشود، نمی‌تواند ادعا کند که یک طرح صلح است.»

پیش از این «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که چشم اندازی برای برگزاری مذاکرات صلح بین کی یف و مسکو در آینده نزدیک نمی بیند.

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