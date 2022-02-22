این واقعاً زبان جنگ بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، گلوریا بورگر، خبرنگار سی‌ان‌ان در کنایه به سخنرانی جوبایدن گفت: لحن و زبانی که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هنگام اعلام تحریم‌های جدید علیه روسیه به کار برد، «واقعاً زبان جنگ بود».

جان کوپر افسر سابق آمریکایی نیز درتوییتی به سخنرانی ضعیف بایدن در مورد پوتین واکنش نشان داد و گفت: و بار دیگر جو بایدن از صحنه یک بحران بین المللی خارج شد بدون اینکه هیچ سوالی بپرسد.

رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی گفت که اوضاع در منطقه دونباس در شرق اوکراین به مرحله بحرانی و دشواری رسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت: تصمیم گرفتیم فوراً استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسیم.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به این اقدام پوتین واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور آمریکا در این ارتباط هشدار داد که پوتین در حال بهانه تراشی برای پیشروی بیشتر در اوکراین است و احتمال دارد که در روزهای آینده یک حمله گسترده‌تر از سوی ارتش روسیه علیه اوکراین انجام شود.

جو بایدن اعلام کرد که در واکنش به تصمیم روسیه درباره به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده در شرق اوکراین و تصمیم پوتین برای انتقال نیروهای نظامی به آن منطقه، «نخستین بخش» تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.