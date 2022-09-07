دریافت 9 MB کد مطلب 5584225 https://mehrnews.com/xYtNN ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۵ کد مطلب 5584225 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۵ واکنش معاون رئیس جمهور به اخبار دوتابعیتی بودن زاهدی وفا سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: اخبار دوتابعیتی بودن آقای زاهدی وفا جعلی است. کپی شد مطالب مرتبط واکنش رستم قاسمی به بازداشت اخیر در وزارت راه: اطلاع دقیق ندارم سیر تا پیاز اتفاقات امروز حیاط دولت «زاهدیوفا» میتواند در وزارت کار موفق و موثر باشد/ برخی میخواهند او را تخریب کنند «زاهدی وفا» به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار به مجلس معرفی شد گزینه دولت برای وزارت کار احتمالا امروز به مجلس معرفی میشود برچسبها سید محمد حسینی محمدهادی زاهدیوفا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
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