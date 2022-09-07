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کد مطلب 5584225
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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۵

واکنش معاون رئیس جمهور به اخبار دوتابعیتی بودن زاهدی وفا

واکنش معاون رئیس جمهور به اخبار دوتابعیتی بودن زاهدی وفا

سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: اخبار دوتابعیتی بودن آقای زاهدی وفا جعلی است.

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