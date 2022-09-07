واکنش رستم قاسمی به بازداشت اخیر در وزارت راه: اطلاع دقیق ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی شب گذشته (سه شنبه ۱۵ شهریور) در گفت وگوی زنده تلویزیونی برنامه صف اول درباره جابجایی زوار اربعین افزود: شرایط امسال متفاوت است، تعداد زئران افزایش یافته و به بیش از پنج میلیون نفر رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از پایانه‌های میرجاوه تا پایانه‌های غربی تجهیز شده و تاکنون برای اصلاح جاده‌ها بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شد.

به گفته قاسمی، وضعیت ناوگان حمل و نقل مناسب نیست، ۱۴ هزار ناوگان اتوبوس نیاز داریم، ۹ هزار ناوگان فقط در اختیار داریم و تا روز گذشته (دوشنبه) با دستگاه‌های مختلفی برای تأمین ناوگان با کمک آقای مخبر رایزنی کردیم.

وی گفت: چون کمبود ناوگان عمومی داریم، مردم با وسایل خود سفر کنند.

وزیر راه درباره بازار سیاه اتوبوس گفت: در همه پایانه‌ها ایست بازرسی گذاشتیم. قیمت بلیت اتوبوس امروز افزایش یافت. برای جبران یکسر خالی قیمت را امروز افزایش دادیم. همچنین همه آزادراههای کشور نباید این ۱۵ روز از اتوبوس و سواری عوارض دریافت کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: واقعیت این است اتوبوس کم داریم، حتی تلاش کردیم چهار هزار اتوبوس از کشورهای همسایه اجاره کنیم اما موفق نشدیم. قرار است با دستور اقای مخبر اتوبوس دستگاه‌ها در اختیار قرار بگیرد.

وزیر راه افزود: در حوزه ریلی امسال ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت داریم. می‌توانیم ۳۰۰ هزار نفر را به عراق برسانیم با خطوط ریلی از شهرهای مختلف، امروز قطار زاهدان برای اولین بار افتتاح شد و زائران را به خرمشهر رساند.

وی گفت: حمل ونقل ریلی نیاز به برنامه جدی دارد، کمتر از ۱۰ درصد سهم ناوگان ریلی است. سرعت ناوگان نیز پایین و سن ناوگان بالا است. در دستور کار داریم تا تحول در حوزه حمل و نقل کشور رخ دهد.

وزیر راه افزود: بخشی از اختلاف نظر درباره مسیر ریلی شلمچه - بصره حل شد اما به دلیل مشکلات در دولت عراق فعلاً متوقف شده است.

قاسمی با اشاره به نشست اخیر در عشق آباد گفت: همه وزرا در این نشست تقاضای ملاقات با ایران را داشتند. تفاهم‌نامه ۶ جانبه با هدف تسهیل توزیع بار امضا شده و ۲۰۰ میلیون تن بار در حوزه منطقه وجود دارد که فقط جذب جابجایی نصف این رقم درآمد بسیار مناسبی را برای ترانزیت خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه مشترک ترانزیتی ایران و روسیه افزود: تقاضای روسیه ترانزیت تا ۵۰ میلیون تن است، اما نیاز داریم تحول جدی در مسیر جاده‌ای داشته باشیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

وزیر راه گفت: طی چهار سال کریدورها را خواهیم ساخت و حجم بار ترانزیتی منطقه را خواهیم گرفت، قطارهای روسی مرتب از سمت ایران عبور می‌کنند و چین هم به مجموعه اضافه خواهد شد. عملیات اجرایی ساخت کریدورهای ناتمام تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد. چهار مسیر آزادراهی و تکمیل کریدور ریلی رشت - آستارا نیز بخشی از این برنامه است. این مصوبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و در مجموعه حمل و نقل کشور این انفاق خواهد افتاد.

به گفته قاسمی، در بخش هوایی با تعیین نرخ بلیت ۶ میلیونی تهران - نجف پروازها را مدیریت می‌کنیم.

وزیر راه درباره تخلف در فروش بلیت چارتری اربعین گفت: ایرلاین‌های چارتر کننده اجازه پرواز ندارند. تاکنون ۱۵۰ پرواز به نجف داشتیم. تخلفات محدود بوده که برخورد شده است. امسال آژانس‌ها اجازه فروش ندارند. اگر زائران بلیت را گران خریدند گزارش دهند، وزارت راه مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند.

قاسمی گفت: تعداد پروازها نیز محدود است، در حال رایزنی برای افزایش پروازها هستیم. فرودگاه نجف اجازه تعداد مشخصی پرواز را به ایران می‌دهد زیرا ظرفیت مشخصی دارد.

وزیر راه افزود: درخواست ما هزار پرواز است اما هنوز از عراق مجوز نگرفتیم. امروز بیش از ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام و تقاضای سفر هوایی داشتیم اما طرفیت هوایی ما در دو هفته بسیار کمتر از این رقم است.

وی گفت: دو مدیر ایران ایر امروز به دلیل تخلف عزل شدند.

رستم قاسمی گفت: اکنون ۱۰۰ میلیون دلار قیمت یک فروند ایرباس است، با این قیمت نمی‌صرفد تا در ایران با ایرباس نو پرواز داشت. قطعات هواپیما نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. از طرفی برای مردم هم قیمت‌ها گران است.

به گفته وزیر راه، سال گذشته ۷۶ پرنده داشتیم که با ایجاد سازوکار و تعمیرات به ۱۷۰ فروند پرنده قابلیت پرواز رسیدیم. تحریم روی صنعت هوایی حتماً تأثیر دارد.

قاسمی گفت: برای تعمیر هواپیما اکنون در شرایط خوبی قرار داریم. امروز ۹ فروند هواپیمای روسی در ایران در حال تعمیر است. این نشان می‌دهد از بسیاری از تحریم‌ها عبور کردیم و به تکنولوژی تعمیرات دست یافته‌ایم.

ماجرای بازداشت اخیر در وزارت راه

وی درباره بازداشت در وزارت راه گفت: اطلاع نداریم جرمش چیست؟ به عنوان وزیر نمی‌دانم، سالهاست مسولیت‌های بزرگی در کشور داشتم در نیروی قدس بودم، ممکن است نگاه سیاسی با من مشکل داشته باشد؛ اما در موضوعات اقتصادی گفتم حتی اگر چشم من باشد، باید چشم را درآورد! اما چون اطلاع دقیقی ندارم نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن گفت: جمعیت جوان زیادی آماده ازدواج است که نیاز به مسکن دارد، این در حالیست که یک عقب‌ماندگی جدی در بخش ساخت مسکن در کشور داریم که بخش عمده آن مرتبط با پاسخگویی به نیازهای جدید است. بر اساس نیازسنجی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون مسکن کم داریم.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن گفت: از مهر ماه به بعد، تحویل مسکن به متقاضیان آغاز می‌شود. در شهرهای که زمین وجود دارد، ما زمین رایگان می‌دهیم تا با قرارداد با شرکت عمران در مدت زمان معین خانه بسازند. برنامه دولت برای ساخت مسکن یک طبقه و دو طبقه است.

قاسمی گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در مرحله نهایی شدن قرار گرفته و برنامه داریم تا پایان دولت ۸۰۰ هزار مسکن روستایی را تکمیل کنیم که از رقم تعهد چهار میلیون واحد مسکن کسر می‌شود. ساخت ۳۰۰ هزار مسکن خودمالکی در دستور کار است، هدف ما در کشور افزایش عرضه مسکن است که به صورت شبانه روزی پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر زمین برای ساخت تا دو سال آتی فراهم شده است.

به گفته قاسمی، رئیس جمهور دغدغه ساخت مسکن دارند و شبانه‌روزی این مسئله را پیگیری می‌کنند و دستور دادند همه دستگاه‌ها تا پایان شهریور زمین لازم را تأمین کنند. اگر دستگاه‌ها زمین برای نهضت مسکن ندهند، سند زمین به صورت یک طرفه به اسم وزارت راه و شهرسازی شده است.

وی همچنین از بسته جدید تأمین مالی نهضت ملی مسکن خبر داد و تاکید کرد: از بانک‌ها به غیر از بانک مسکن راضی نیستیم و بسته تسهیلاتی جدید بر مبنای اجرای مو به موی قانون جهش تولید در تأمین مسکن است.