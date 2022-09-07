به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «محمد هادی زاهدی وفا» به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده و او از جهت علمی، اخلاقی و … از طرف رئیس جمهور تأیید و انتخاب شد.

وی افزود: زاهدی‌وفا، دکتری اقتصاد دارد و با اقتصاد اسلامی نیز به خوبی آشنا است؛ همچنین سال‌ها رئیس دانشکده اقتصاد بوده و برخی نمایندگان مجلس و مسئولان فعلی از شاگردان او بوده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس اضافه کرد: زاهدی‌وفا همچنین در شورای‌های مختلف شستا و موضوعات مختلف دیگری حضور داشته و اشراف خوبی به مسائل اقتصادی کشور دارد. او هم در وزارت‌خانه و هم در تیم دولت می‌تواند شخص مؤثر و موفقی باشند.

حسینی افزود: امیدوارم نمایندگان مجلس با رأی بالا او را به عنوان وزیر انتخاب کنند. البته به دلیل آنکه نمایندگان در تعطیلات هستند فرصت کمتری برای جلسه با کمیسیون‌ها داریم.

وی در رابطه با ادعای دو تابعیتی بودن زاهدی‌وفا، گفت: مطالب کذبی را در داخل و خارج از کشور منتشر کرده‌اند. واقعیت آن است که زاهدی وفا برای تحصیل به خارج از کشور رفت و سپس به ایران بازگشت. همچنین گفته شد که پسر او در اروپا بوده؛ در صورتی که زاهدی‌وفا اصلاً اولاد ذکور ندارد؛ این موارد برای تخریب یک چهره علمی است.