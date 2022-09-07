جریان صدر خواستار بازداشت و محاکمه «نوری المالکی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه السومریه نیوز، نصار الربیعی دبیرکل فراکسیون صدر در پارلمان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی انتشار فایل های صوتی منتسب به نوری المالکی، از رئیس ائتلاف دولت قانون رسما شکایت کرده است.

وی تاکید کرد که طی این شکایت، جریان صدر خواستار صدور قرار بازداشت و محاکمه نوری المالکی براساس قانون مبارزه با تروریسم و همچنین ممنوع السفر شدن وی شده است.

دبیرکل فراکسیون صدر عنوان کرد که نوری المالکی در این فایل صوتی افشا شده، علاوه بر اینکه به ارتش و نیروهای امنیتی عراق اهانت کرده ، از پروژه هایی سخن به میان آورده که تهدیدی برای ثبات و امنیت در این کشور محسوب می شوند.

این در حالی است که امروز چهارشنبه دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست جریان صدر در زمینه انحلال پارلمان مخالفت کرد. همزمان با این رخداد منابع عراقی از افزایش تدابیر امنیتی در بغداد پایتخت عراق خبر دادند.

گفتنی است در روزهای اخیر هواداران جریان صدر با انجام اعتراضاتی خواستار موافقت دادگاه عالی فدرال عراق با درخواست انحلال پارلمان شده بودند. در پی این رخداد، پایتخت عراق به صحنه ناآرامی‌ها تبدیل شد که طی آن ۳۰ نفر کشته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.