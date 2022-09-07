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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۳۸

رایزنی نخست وزیر عراق با نماینده سازمان ملل در این کشور

رایزنی نخست وزیر عراق با نماینده سازمان ملل در این کشور

نخست وزیر عراق و نماینده سازمان ملل در این کشور درباره مسائل سیاسی و بن سیاسی عراق گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با جنین هنیس پلاسخارت نماینده سازمان ملل در این کشور درباره مسائل سیاسی و بن سیاسی عراق گفتگو کردند.

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که طرفین تحولات سیاسی و تلاش ها برای مهار بحران سیاسی در این کشور را بررسی کردند.

در بیانیه مذکور آمده است: الکاظمی و پلاسخارت بر اهمیت حمایت از گفتگوی ملی در عراق و خروج از بحران سیاسی از طریق گفتگو تاکید کردند و راهکارهای همکاری میان بغداد و هیئت سازمان ملل متحد در زمینه های مختلف برای تحقق صلح و ثبات در عراق را بررسی کردند.

همچنین چند روز پیش نیز برهم صالح رئیس جمهور عراق و پلاسخارت همچنین در دیدارشان بر اهمیت اتکا بر گفتگو بین همه طرف های سیاسی برای دستیابی به نتایج مورد رضایت همه که امنیت و ثبات کشور را تضمین کند و آرمان های شهروندان را تحقق بخشد، تاکید کردند.

کد مطلب 5584488

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