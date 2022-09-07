رایزنی نخست وزیر عراق با نماینده سازمان ملل در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق با جنین هنیس پلاسخارت نماینده سازمان ملل در این کشور درباره مسائل سیاسی و بن سیاسی عراق گفتگو کردند.

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که طرفین تحولات سیاسی و تلاش ها برای مهار بحران سیاسی در این کشور را بررسی کردند.

در بیانیه مذکور آمده است: الکاظمی و پلاسخارت بر اهمیت حمایت از گفتگوی ملی در عراق و خروج از بحران سیاسی از طریق گفتگو تاکید کردند و راهکارهای همکاری میان بغداد و هیئت سازمان ملل متحد در زمینه های مختلف برای تحقق صلح و ثبات در عراق را بررسی کردند.

همچنین چند روز پیش نیز برهم صالح رئیس جمهور عراق و پلاسخارت همچنین در دیدارشان بر اهمیت اتکا بر گفتگو بین همه طرف های سیاسی برای دستیابی به نتایج مورد رضایت همه که امنیت و ثبات کشور را تضمین کند و آرمان های شهروندان را تحقق بخشد، تاکید کردند.