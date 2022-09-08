چارچوب هماهنگی شیعی خواستار برگزاری جلسات پارلمان عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «رفیق الصالحی» نماینده چارچوب هماهنگی شیعی در پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسات پارلمان بعد از مخالفت دادگاه فدرال این کشور با انحلال آن شد.

وی تاکید کرد که محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق باید هر چه سریع‌تر برگزاری جلسات پارلمان را از سر بگیرد، چرا که بعد از مخالفت دادگاه فدرال با انحلال پارلمان هیچ توجیهی برای تعطیلی آن وجود ندارد.

الصالحی اظهار داشت: الحلبوسی پارلمان را به خاطر اهداف سیاسی تعطیل کرد و اکنون باید جلسات پارلمان برای انجام مأموریت قانونگذاری و نظارتی از سرگرفته شود.

دادگاه فدرال عراق روز گذشته درباره درخواست ارائه شده از سوی جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در حیطه اختیارات این دادگاه نیست. دادگاه فدرال عراق بعد از جلسه خود در این مورد اعلام کرد که اختیارات و حیطه صلاحیت دادگاه فدرال در قانون اساسی مشخص شده و انحلال پارلمان در چارچوب آن نیست.

گفتنی است جریان صدر پس از خارج کردن نمایندگان خود از پارلمان و در پی تکاپوی دیگر جریان‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید، خواستار انحلال پارلمان عراق شده است. هواداران جریان صدر نیز در روزهای اخیر با تجمعات گسترده در منطقه سبز بغداد و اماکن حساس نظیر پارلمان، دفتر نخست وزیری و ریاست جمهوری، به آغاز ناآرامی‌های گسترده در این کشور دامن زدند.

همچنین، در اثر گسترش و تشدید ناآرامی‌ها در بغداد دستکم ۳۰ نفر کشته و ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.