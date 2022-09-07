به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو عصر چهارشنبه در بازدید استاندار اردبیل از روند احداث ساختمان توسعه حل اختلاف استان اردبیل اظهار کرد: میزان پیشرفت پروژه ساختمان توسعه حل اختلاف استان اردبیل با حضور استاندار اردبیل مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه تخصیص یابد.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در تکمیل ساختمان توسعه حل اختلاف اردبیل خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه فوق و تجمیع محاکم قضائی و شبه قضائی مرکز استان شاهد تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی مورد نیاز خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: حذف مراجعات بین مجتمع‌های قضائی و رفع معضل ترافیک موجود در هسته مرکزی شهر و شهرک اداری از دیگر مزایای احداث این ساختمان است.

استاندار اردبیل نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه اظهار کرد: پیگیری‌های لازم در خصوص تأمین اعتبار صورت گرفته و به زودی مبلغی بابت آن پرداخت خواهد شد.

سیدحامد عاملی افزود: پروژه ساختمان توسعه حل اختلاف استان از سال ۱۳۹۰ در محل مجتمع قضائی شهید بهشتی اردبیل آغاز شده و اکنون با پیشرفت حدود ۳۰ درصدی در حال اجرای اسکلت فلزی قرار دارد.

وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت تأمین اعتبار لازم تا پایان سال ۱۴۰۲ مرحله ساخت پروژه به اتمام رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.