برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رییس جمهور شهید پنجشنبه در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: پیش بینی جمعیت زیادی برای حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله رئیسی را داریم، لذا از مردم قدرشناس و ولایت‌مدار مشهد تقاضا داریم با خودروی شخصی به خیابان امام رضا (ع) این شهر نیایند.

فرماندار مشهد بیان کرد: با وجود اینکه تقاضا می‌شود مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در محل خیابان امام رضا (ع) استفاده کنند، اما پارکینگ‌هایی برای خودروهای شخصی در خیابان امام خمینی (ره)، محدوده ۱۷ شهریور، میدان شهدا و خیابان کوشش برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است و جمعیت از این اماکن با ناوگان حمل و نقل عمومی به محل تشییع انتقال خواهند یافت.

وی همچنین با اشاره به وجود جمعیت پرشمار در این مراسم بیان کرد: مکان یا میدان خاصی در طول خیابان امام رضا (ع) برای آغاز مراسم تشییع تعیین نشده است.

داوری اضافه کرد: اطلاع رسانی درباره تصمیم برای تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه، یکم خرداد در ساعت‌های آینده انجام خواهد شد.