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۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

فرماندار مشهد خبرداد؛

برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رییس جمهور شهید پنجشنبه در مشهد

برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رییس جمهور شهید پنجشنبه در مشهد

مشهد- فرماندار مشهد گفت: آیین تشییع پیکر مطهر رییس‌جمهور شهید «آیت الله سید ابراهیم رییسی» روز پنجشنبه ساعت ۱۴ در خیابان امام رضا (ع) مشهد آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: پیش بینی جمعیت زیادی برای حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله رئیسی را داریم، لذا از مردم قدرشناس و ولایت‌مدار مشهد تقاضا داریم با خودروی شخصی به خیابان امام رضا (ع) این شهر نیایند.

فرماندار مشهد بیان کرد: با وجود اینکه تقاضا می‌شود مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در محل خیابان امام رضا (ع) استفاده کنند، اما پارکینگ‌هایی برای خودروهای شخصی در خیابان امام خمینی (ره)، محدوده ۱۷ شهریور، میدان شهدا و خیابان کوشش برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است و جمعیت از این اماکن با ناوگان حمل و نقل عمومی به محل تشییع انتقال خواهند یافت.

وی همچنین با اشاره به وجود جمعیت پرشمار در این مراسم بیان کرد: مکان یا میدان خاصی در طول خیابان امام رضا (ع) برای آغاز مراسم تشییع تعیین نشده است.

داوری اضافه کرد: اطلاع رسانی درباره تصمیم برای تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه، یکم خرداد در ساعت‌های آینده انجام خواهد شد.

کد مطلب 6114726

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