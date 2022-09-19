«آستانه» رسما از امروز پایتخت قزاقستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه روسیا الیوم، امروز دوشنبه با انتشار فرمان رئیس جمهور قزاقستان در یک روزنامه رسمی در زمینه تغییر پایتخت این کشور، به طور رسمی پایتخت قزاقستان از نورسلطان به آستانه تغییر کرد.

جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان روز شنبه هفته گذشته فرمانی را در زمینه تغییر پایخت این کشور از نورسلطان به آستانه امضا کرده بود. در این فرمان تاکید شده بود که همزمان با انتشار رسمی آن، پایتخت قزاقستان به آستانه تغییر خواهد کرد.

اما از صبح امروز به وقت محلی در قزاقستان با انتشار فرمان رئیس جمهور این کشور در روزنامه «کازاخستانسکایا پراوادا» (از روزنامه‌های رسمی قزاقستان)، رسماً پایتخت این کشور از نور سلطان به آستانه تغییر پیدا کرد.

گفتنی است در اوایل ماه سپتامبر گذشته برخی از نمایندگان پارلمان قزاقستان، پیشنهادی را در زمینه تغییر پایتخت این کشور مطرح کرده بودند. این اقدام در این راستا انجام شد که مردم قزاقستان از مارس ۲۰۱۹ که پایتخت این کشور به تأسی از نام رئیس جمهور وقت نورسلطان نظربایف به نورسلطان تغییر کرده بود، ارتباطی با این نام جدید برقرار نکرده و خواستار بازگرداندن نام قبلی پایتخت بودند.