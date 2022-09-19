به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که گفته بود واشنگتن در صورت حمله چین به تایوان، از این جزیره دفاع خواهد کرد، گفت که پکن برابر اقداماتی که به تجزیه چین بیانجامد، حق اقدام مقتضی را برای خود محفوظ می‌داند.

نینگ در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت: برای الحاق صلح‌آمیز، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم. در عین حال، هیچگونه فعالیت تجزیه‌طلبانه‌ای را تحمل نخواهیم کرد.

وی همچنین از آمریکا خواست تا مسائل مربوط به تایوان را «با احتیاط و به درستی» مدیریت کرده و برای نیروهای جدایی‌طلب تایوان، «پیام‌های اشتباه» ارسال نکند.

نینگ همچنین به آمریکا هشدار داد که به روابط پکن-واشنگتن و صلح تنگه تایوان، لطمه جدی وارد نکرده و ادامه داد: تنها یک چین در جهان وجود دارد، تایوان بخشی از چین بوده و دولت و جمهوری خلق چین تنها دولت مشروع این کشور است.

بایدن به‌تازگی در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا مدعی شد که در صورت حمله احتمالی چین به تایوان، واشنگتن از این جزیره دفاع خواهد کرد.

بایدن در این مصاحبه، همچنین مصرانه مدعی است که آمریکا به سیاست «چین واحد» متعهد بوده و واشنگتن، جزیره تایوان را به استقلال تحریک نمی‌کند!

دور تازه تنش‌ها میان آمریکا و چین پس از سفر تحریک‌آمیز نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان آغاز شد؛ سفری که به‌رغم هشدارهای شدید پکن، با سفرهای مشابه مقامات آمریکایی همراه شد و خشم پکن را برانگیخت.

چین که اقداماتی از این دست را نقض سیاست «چین واحد» می‌داند، در واکنش به سفر پلوسی، رزمایش بی‌سابقه‌ای را در اطراف جزیره تایوان برگزار و تحریم‌های تجاری علیه واشنگتن، اعمال کرد.