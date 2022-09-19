رصد جنگنده ها و کشتی های چینی در اطراف تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع تایوان بار دیگر در گزارش روزانه خود مدعی حضور نظامی چین در اطراف این جزیره شد.

وزارت دفاع تایوان امروز شنبه در گزارشی اعلام کرد که امروز ۹ جنگنده و ۵ کشتی متعلق به ارتش چین را در اطراف این منطقه رصد کرده است.

در گزارش وزارت دفاع تایوان آمده است که دو جنگنده چینی از خط مرکزی تنگ تایوان عبور کرده اند.

وزارت دفاع تایوان به صورت روزانه گزارش هایی در خصوص تشدید ادعایی حضور نظامی چین در اطراف این جزیره منتشر می کند.

دور تازه تنش‌ها در تایوان پس از آن آغاز شد که «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا علی‌رغم اعتراض‌ها و هشدارهای مقامات چین ۱۱ مرداد وارد جزیره تایوان شد که به گفته مقامات چین، سفر او ناقض سیاست «چین واحد» است. پلوسی، اولین رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست که در ۲۵ سال گذشته به تایوان سفر می‌کند.