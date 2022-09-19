اظهارات «بایدن» درباره دفاع از «تایوان» برای کاخ سفید دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، رویترز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به ادعای صریح جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره دفاع از تایوان در صورت حمله احتمالی چین به این جزیره، باز هم به دردسر افتاد.

بایدن در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس، در صریح‌ترین ادعاهای خود درباره تنش میان تایوان و چین، گفت که آمریکا در صورت حمله احتمالی چین به تایوان، از این جزیره دفاع خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتش آمریکا از تایوان دفاع خواهد کرد؟ گفت: بله، در واقع اگر حمله بی‌سابقه‌ای در کار باشد، این کار را می‌کنیم.

بایدن در واکنش به اینکه منظور وی مشخصاً این است که خلاف جنگ اوکراین، اگر چین به تایوان حمله کند، ارتش آمریکا از تایوان دفاع می‌کند، بدون مکث پاسخ داد: بله.

واشنگتن تا پیش از این، برای مدت‌ها به سیاست «راهبرد ابهام» متوسل و به وضوح اعلام نکرده بود که در صورت حمله به تایوان، از این جزیره دفاع خواهد کرد.

با این حال، رویترز در تماس با کاخ سفید، درباره این ادعا توضیحاتی خواست و یکی از سخنگویان کاخ سفید دراین‌باره گفت: رئیس جمهور (آمریکا) پیش از این هم چنین چیزی را گفته بود؛ از جمله اوایل سال جاری در توکیو.

وی افزود: او همچنین این موضوع را روشن کرده که سیاست ما در قبال تایوان تغییر نکرده و همچنان همان است.

کاخ سفید به دفاع از تایوان در صورت حمله احتمالی چین، هیچ اشاره‌ای نکرده و صرفاً مدعی شده که سیاست واشنگتن در قبال تایوان، «تغییری نکرده است.»

در این بین، وزارت خارجه تایوان از بایدن بابت تاکید بر «تعهد امنیتی سفت و سخت دولت آمریکا به تایوان» قدردانی کرده است.

مصاحبه بایدن با سی‌بی‌اس، هفته گذشته انجام شد و رئیس جمهور آمریکا هم‌اکنون برای حضور در مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم در انگلیس به سر می‌برد. بایدن در این مصاحبه، همچنین مصرانه مدعی شده است که آمریکا به سیاست «چین واحد» متعهد بوده و واشنگتن، جزیره تایوان را به استقلال تحریک نمی‌کند!