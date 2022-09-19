دریافت 14 MB کد مطلب 5593400 https://mehrnews.com/xYyD3 ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳ کد مطلب 5593400 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳ لحظه تخریب یک پل در پورتوریکو به دلیل سیلاب فیلمی از لحظه تخریب پلی در پورتوریکو به دلیل سیلاب را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط خسارت دهها میلیارد دلاری سیل در پاکستان شمار قربانیان سیل سودان به ۱۱۷ نفر رسید سیل در ولایت پکتیکا افغانستان ۱۲ قربانی گرفت شمار قربانیان سیل سودان به ۱۰۴ نفر رسید سیل، تصفیهخانه آب شرب در ایالت میسیسیپی را از کار انداخت سیل در ایالت میسیسیپی/ شهردار جکسون: فوراً شهر را ترک کنید برچسبها پورتوریکو سیل سیلاب خسارات سیلاب
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