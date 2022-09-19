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کد مطلب 5593400
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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳

لحظه‌ تخریب یک پل در پورتوریکو به دلیل سیلاب

لحظه‌ تخریب یک پل در پورتوریکو به دلیل سیلاب

فیلمی از لحظه‌ تخریب پلی در پورتوریکو به دلیل سیلاب را مشاهده می‌کنید.

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