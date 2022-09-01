شمار قربانیان سیل سودان به ۱۰۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اداره دفاع مدنی سودان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: از ماه ژوئن تا کنون به دنبال وقوع سیلاب ناشی از بارش های شدید باران در مناطق مختلف این کشور ۱۰۴ نفر جان خود را از دست داده و ۹۶ تَن دیگر مصدوم شدند.

در این بیانیه همچنین آمده است که در ایالات مختلف سودان (۱۸ ایالت) به ۳۲ هزار و ۷۹۲ منزل به طور کلی و به ۴۴ هزار و ۸۳۶ خانه مسکونی به صورت جزئی خساراتی وارد شده است.

پیشتر اداره دفاع مدنی سودان اعلام کرده بود که در پی وقوع سیل در این کشور ۱۰۰ تن جان باخته اند.

سازمان ملل در اواخر ماه گذشته طی گزارشی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در سودان از ماه ژوئن تا کنون حدود ۲۲۶ هزار نفر آسیب دیده اند.

رسانه های محلی سودان نیز گزارش دادند که سیل ناشی از بارندگی از روز ۱۵ جولای شدیدتر شده و مناطق زیادی را تحت تاثیر قرار داده است.

مقامات سودان خواستار ارسال کمک های اضطراری سازمان های بشردوستانه به مناطق آسیب دیده شده اند.

مؤسسه هواشناسی سودان هشدار داده که بارندگی های شدید، همچنان ادامه خواهد داشت.