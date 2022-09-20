بیش از ۳۵۰ هزار زائر به مراکز امدادی هلال احمر مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر بر اساس آخرین آمار مرکز EOC سازمان امداد و نجات، گزارش خدمات امداد و نجات به زائرین اربعین حسینی را از تاریخ یک لغایت ٢٨ شهریور ١٤٠١ را اعلام کرد.

بر اساس این آمار ١٢٠٥ پایگاه ثابت و موقت به همراه ۱۲ قرارگاه مرزی به عنوان مراکز عملیاتی فعال در شهر عراق فعالیت کردند.

١٩ فروند بالگرد در اربعین سال جاری فعالیت کردند که برای اولین بار توانستند بر فراز آسمان عراق نیز به امداد هوایی بپردازند.

به همت اعضای فعال جمعیت هلال احمر، ٢٣٠٠ دستگاه چادر بر پا شد که تمامی آنان تا حضور آخرین ایرانی در عراق مستقر هستند. ١٢ اردوگاه ۰۱ نیز به عنوان اردوگاه اسکان اضطراری مشغول به کار بودند.

همچنین بر اساس آخرین گزارش تعداد کل مراجعین به پایگاه‌های هلال احمر ٣٥٢٦٥٦ نفر بوده است که از این تعداد برای ٢٣٢١٩٤ نفر اسکان اضطراری ایجاد شده است و ٦٣٣٠٤ نفر به صورت سرپایی درمان شدند. همچنین ١٧٠٨ نفر از زوار به دلیل تداوم مشکلات بیماری خود به کمک هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر همچنین میزان خدمات ارائه شده در مراکز هلال احمر را بدین شرح اعلام کرد: