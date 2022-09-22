ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در قضیه فوت مهسا امینی ما با جان یک انسان مواجهیم، اظهار داشت: با وجود اینکه دوربین‌های مداربسته پلیس واقعیت را نشان داد که هیچ فشاری یا هتک حرمتی به آن مرحوم نشده بود، اما باز دولت، مجلس و قوه قضائیه بر حسب وظیفه انسانی و ذاتی خویش در ساعات اولیه، موضوع را جهت احقاق حقوق احتمالی خانواده وی پیگیری کردند.

وی بیان کرد: در این صحنه آرایی که امروز در معدود خیابان‌های شهر یا در فضای مجازی مشاهد می‌کنیم، یک صحنه برای داغدار بودن از مرگ یک جوان را نمی‌بینیم، بلکه نشان می‌دهد با اسم رمز حجاب علیه نظام و انقلاب طراحی صورت می‌پذیرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازی دشمن یک بازی پیچیده و چند سویه است. آن چیزی که امروز در حال رخ دادن است، این است که به اسم حمایت از جان یک انسان، قدرت منطقه‌ای و نفوذ جمهوری اسلامی در ملل مسلمان مورد هدف قرار گرفته است. قطعاً غربی‌ها به دنبال نشاندن یک ایران ضعیف و بدون پشتوانه مردمی پشت میز مذاکره هستند و نباید گذاشت این خواب تعبیر شود.

رضایی ادامه داد: از سوی دیگر، عده‌ای هم مانند ربع پهلوی، گروهک تروریستی منافقین و گروهک آدمکش کومله با استفاده از این موقعیت به دنبال منافع سیاسی خودشان هستند، هر چند خواب آشفته آنان رنگ واقعیت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه هر چه جلوتر می‌رویم این طراحی‌ها برای جامعه نمایان‌تر می‌شود، گفت: باید صاحب تریبون‌ها و انسان‌های دغدغه‌مند برای برخی افراد مردد و مغفول که تا به امروز خیال می‌کنند این صحنه آرایی برای داغدار بودن مرگ یک هموطن است، توضیح دهند که دشمن علاوه بر هدف قرار دادن جایگاه کشور در منطقه، به دنبال تجزیه کردن ایران و تکه پاره کردن آن است و نباید پازل دشمن را پر کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انقلاب ما و انقلابیون ما در برهه‌های مختلف برای جان و ناموس کرد، لر، بلوچ، ترک، ایرانی و غیرایرانی جنگیده و امروز هم در مرگ یک جوان ناراحت و داغدار واقعی هستند، نه مثل کسانی که مانند مگس بر این زخم و جراحت نشسته‌اند و خون می‌مکند، اما نیروهای انقلابی در عین ناراحتی اجازه تعرض به حریم انقلاب و نظام را نمی‌دهند.

رضایی تاکید کرد: توصیه ما به ضدانقلاب و نیروهای مزدور آن‌ها این است که تاریخ انقلاب اسلامی را مرور کنند، از دفاع مقدس تا فتنه‌های قومیتی و سیاسی که در طول بیش از ۴۰ سال در این کشور شکل دادند، هیچکدام موجب رسیدن به اهدافشان نشد چون این انقلاب یک ریشه عمیق مردمی دارد و بیدی نیست که با باد طراحی شده در اتاق فکرهای آن‌ها بجنبد.

وی گفت: دشمن بداند که اگر هدفش از فضاسازی‌های اخیر تأثیرگذاری بر مذاکرات و نیز تحت‌الشعاع قرار دادن سفر مهم رئیس‌جمهور به نیویورک و سازمان ملل بوده است، حتماً به اهداف شوم خود نخواهد رسید.